33 грузовика с гуманитарной помощью вошли в Газу – ООН
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УН. Более 30 грузовиков с гуманитарной помощью вьехали в Газу в воскресенье. Это один из крупнейших конвоев, доставленных в Газу, сообщает ООН, передает УНН.
Детали
Грузовики с водой, продуктами питания и медицинскими средствами прибыли в Газу в воскресенье через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
Цитата
«Это крупнейшая доставка гуманитарной помощи с 21 октября, когда ограниченные поставки возобновились», — говорится в обновленном отчете ООН о ситуации в Газе.
На сегодняшний день 117 грузовиков были отправлены в Газу, где проживает 2,4 миллиона человек.
Контекст
Отметим, что представитель правительства США на условиях анонимности заявил в воскресенье, что Израиль намерен пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу ежедневно — цифра, по словам ООН, необходима для удовлетворения самых необходимых потребностей.
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