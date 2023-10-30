33 вантажівки з гуманітарною допомогою увійшли в Газу – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Понад 30 вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхали в Газу в неділю. Це один із найбільших конвоїв, доставлених до Гази, повідомляє ООН, передає УНН.
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Вантажівки з водою, продуктами харчування та медичними засобами прибули до Гази в неділю через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом.
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«Це найбільша доставка гуманітарної допомоги з 21 жовтня, коли обмежені поставки відновилися», — йдеться в оновленому звіті ООН про ситуацію в Газі.
На сьогоднішній день були відправлені 117 вантажівок до Гази, де проживають 2,4 мільйона людей.
Відзначимо, що представник уряду США на умовах анонімності заявив у неділю, що Ізраїль має намір пропускати 100 вантажівок із гуманітарною допомогою в Газу щодня — цифра, за словами ООН, необхідна для задоволення найнеобхідніших потреб.
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