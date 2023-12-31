31 декабря: День шампанского, Щедрый вечер

Сегодня, 31 декабря, отмечается День шампанского - напитка, без которого трудно представить встречу Нового года, пишет УНН.

Событие возникло в США, но впоследствии получило популярность во многих странах мира. многих странах мира.

Открытие процесса брожения вина, которое привело к созданию шампанского в 1697 году, приписывают почти слепому монаху Дома Пьеру Периньону из французского региона Шампань.

Однако, некоторые английские источники утверждают, что этот процесс был задокументирован раньше - Кристофером Мерретом в 1662 году.

Французы особо оберегают термин "Шампанское", зарезервировав его исключительно для игристых вин, произведенных в регионе Шампань.

Это было официально закреплено в Мадридском договоре 1891 года года, и подтверждено в Версальском договоре 1919 года.

Шампанское производится в четырех различных стилях, каждый из которых характеризуется районом происхождения в регионе Шампань и типами используемого винограда. Эти стили придерживаются строгих стандартов, обеспечивая качество и уникальность каждой бутылки.

Еще сегодня можно отметить День принятия решения.

Цель события - поощрить людей пересмотреть свои цели, достижения и прогресс, а затем придумать лучшие стратегии для их достижения в новом году. Речь идет о том, чтобы закончить год с ощущением ясности и цели.

Также 31 декабря во многих странах мира происходит Медитация ради мира во всем мире, или Всемирный час мира.

Впервые глобальную медитацию по всему миру провели в октябре 1995 года по замыслу доктора школы метафизики Барбары О'Гуинн Кондрон из американского штата Миссури. Уже в следующем году массовое мероприятие перенесли на на полдень по Гринвичу 1 января. Впоследствии организаторы мирного собрания решили отмечать Всемирный час мира с 23:30 31 декабря по 00:30 1 января.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти преподобной Мелании, которая жила в Риме в V веке.

Девушку рано выдали замуж, а ее дети умерли младенцами. После этого Мелания посвятила свою жизнь служению Господу. У нее был дар исцеления и чудотворения.

В Украине на День Мелании с языческих времен приходится Щедрый вечер.

На Щедрый вечер или на Маланку девушки и парни традиционно переодеваются в персонажи сказок, одевают маски животных. Молодежь всю ночь ночь щедрует, а девушки занимаются гаданием.

Обход домов с праздничными песнями - щедривками продолжается до самой полуночи. Щедровальники получают от хозяев вкусненькое лакомство.

Наши предки считали, что щедрование следует начинать только после того, как зайдет солнце, когда на земле начнет собираться всякая нечисть. Щедривки отгоняют нечистого от домов.

Также сегодня по церковному календарю следующее воскресенье по церковному календарю после Рождества - это праздник святой семьи.

В этот день христиане чествуют Марию, Иосифа и Иисуса, как как образец для всех семей.

Именины 31 декабря празднуют Иосиф, Михаил, Яков, Мария, Мелания.