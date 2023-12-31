31 декабря: День шампанского, Щедрый вечер

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  117943 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
  •  137039 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  158404 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  186220 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  223498 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  262488 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  265709 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  264031 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  222159 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213905 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195854 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193724 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198332 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180416 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169540 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
31-dekabrya-den-shampanskogo-shchedrii-vecher

31 декабря: День шампанского, Щедрый вечер

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 04:13  •  15052 просмотра

Read in English

День шампанского посвящен истории этого праздничного напитка, производство которого регулируется строгими правилами. В Украине сегодня Щедрый вечер.

Сегодня, 31 декабря, отмечается День шампанского - напитка, без которого трудно представить встречу Нового года, пишет УНН.

Событие возникло в США, но впоследствии получило популярность во многих странах мира. многих странах мира.

Открытие процесса брожения вина, которое привело к созданию шампанского в 1697 году, приписывают почти слепому монаху Дома Пьеру Периньону из французского региона Шампань.

Однако, некоторые английские источники утверждают, что этот процесс был задокументирован раньше - Кристофером Мерретом в 1662 году.

Французы особо оберегают термин "Шампанское", зарезервировав его исключительно для игристых вин, произведенных в регионе Шампань.

Это было официально закреплено в Мадридском договоре 1891 года года, и подтверждено в Версальском договоре 1919 года.

Шампанское производится в четырех различных стилях, каждый из которых характеризуется районом происхождения в регионе Шампань и типами используемого винограда. Эти стили придерживаются строгих стандартов, обеспечивая качество и уникальность каждой бутылки.

Еще сегодня можно отметить День принятия решения.

Цель события - поощрить людей пересмотреть свои цели, достижения и прогресс, а затем придумать лучшие стратегии для их достижения в новом году. Речь идет о том, чтобы закончить год с ощущением ясности и цели.

Также 31 декабря во многих странах мира происходит Медитация ради мира во всем мире, или Всемирный час мира.

Впервые глобальную медитацию по всему миру провели в октябре 1995 года по замыслу доктора школы метафизики Барбары О'Гуинн Кондрон из американского штата Миссури. Уже в следующем году массовое мероприятие перенесли на на полдень по Гринвичу 1 января. Впоследствии организаторы мирного собрания решили отмечать Всемирный час мира с 23:30 31 декабря по 00:30 1 января.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти преподобной Мелании, которая жила в Риме в V веке.

Девушку рано выдали замуж, а ее дети умерли младенцами. После этого Мелания посвятила свою жизнь служению Господу. У нее был дар исцеления и чудотворения.

В Украине на День Мелании с языческих времен приходится Щедрый вечер.

На Щедрый вечер или на Маланку девушки и парни традиционно переодеваются в персонажи сказок, одевают маски животных. Молодежь всю ночь ночь щедрует, а девушки занимаются гаданием.

Обход домов с праздничными песнями - щедривками продолжается до самой полуночи. Щедровальники получают от хозяев вкусненькое лакомство.

Наши предки считали, что щедрование следует начинать только после того, как зайдет солнце, когда на земле начнет собираться всякая нечисть. Щедривки отгоняют нечистого от домов.

Также сегодня по церковному календарю следующее воскресенье по церковному календарю после Рождества - это праздник святой семьи.

В этот день христиане чествуют Марию, Иосифа и Иисуса, как как образец для всех семей.

Именины 31 декабря празднуют Иосиф, Михаил, Яков, Мария, Мелания.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
31 грудня: День шампанського, Щедрий вечір
December 31: Champagne Day, Generous Evening
Новости по теме

31 декабря: День шампанского, Щедрый вечер

День шампанского посвящен истории этого праздничного напитка, производство которого регулируется строгими правилами. В Украине сегодня Щедрый вечер.

УНН Lite •   •  15052 просмотра
31 декабря: День шампанского, Щедрый вечер

В старении людей могут быть "виноваты" динозавры

Доминирование динозавров могло привести к тому, что млекопитающие потеряли гены долголетия, предполагают исследователи из Бирмингемского университета. Этот эволюционный сдвиг предоставил приоритет быстрому размножению над продолжительностью жизни.

УНН Lite •   •  18424 просмотра
В старении людей могут быть "виноваты" динозавры

По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны

российские войска нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер", повредив здания, в том числе Kharkiv Palace, а беспилотники попали в жилые и социальные объекты; о жертвах пока не сообщается.

Война •   •  26529 просмотра
По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны

У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

рф имеет самолеты, способные запускать многочисленные ракеты, но испытывает недостаток самих ракет, по словам представителя Воздушных Сил ВСУ.

Война •   •  28819 просмотра
У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

Количество жертв взрыва в белгороде возросло до 21, в том числе 3 детей; 110 получили ранения. Повреждены более 30 зданий и 51 автомобиль.

Война •   •  31891 просмотра
Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

ПС ВСУ сообщают, что угроза российских беспилотников сохраняется в Херсонской и Николаевской областях, в то время как другие регионы проинформированы, что опасность миновала.

Война •   •  30744 просмотра
Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов

Поступает информация о попаданиях в несколько жилых домов в городе, сообщается о пожарах. На месте уже работают все соответствующие службы, - информирует мэр города.

Война •   •  29888 просмотра
Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов

БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  28106 просмотра
БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области

российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.

Война •   •  26256 просмотра
Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области

Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.

В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.

Война •   •  27154 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.