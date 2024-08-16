300 тыс. украинцев обратились к врачам из-за проблем с ментальным здоровьем: на что чаще всего жалуются

Около 300 тысяч украинцев обратились с жалобами на ментальное здоровье к врачам первичного звена за семь месяцев 2024 года, чаще всего - из-за чувства тревоги и нарушения сна, сообщили в Минздраве Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

За семь месяцев 2024 года медицинскую помощь по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи" получили 276 926 пациентов. Из них детей до 17 лет (включительно) - 42 458", - сообщили в Минздраве со ссылкой на данные ЭСЗ по состоянию на 31 июля.

Самые распространенные жалобы и диагнозы:

ощущение тревоги/нервозности/напряженности - 117 037 пациентов; нарушение сна - 76 548 пациентов; психологические симптомы/жалобы другие - 47 223 пациентов; подавленное настроение - 16 170 пациентов; детское поведение/симптомы/жалобы - 11 672 пациента; острая реакция на стресс - 11 555 пациентов; нарушение памяти - 10 274; злоупотребление табаком - 8 090 пациентов; ощущения/поведение раздраженность/злость - 5 257 пациентов; старость, ощущение/поведение старого человека - 5 216 пациентов.

Сообщается, что сейчас 1 059 медучреждений "первички" законтрактованы НСЗУ на предоставление услуг по этому пакету. В них 11 896 врачей предоставляют услуги по психическому здоровью по 3 707 местам предоставления услуг.

Дополнение

В Минздраве указали, что в течение 12 месяцев 2023 года такие услуги получили около 135 тысяч пациентов. Больше всего на нарушение ментального здоровья жаловались женщины - более 72 тысяч. Также внесены данные об обращении к врачам "первички" по жалобам на ментальное здоровье более 18 тысяч детей.