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30 апреля: сегодня Страстная пятница

30 апреля: сегодня Страстная пятница

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В этот день, 30 апреля, отмечается Всемирный день мобильности и доступности, Международный день джаза, в Украине - День пограничника. Православные христиане отмечают Страстную пятницу. Об этом пишет УНН.

Праздники

Международный день джаза — ежегодное событие, организованная ЮНЕСКО. Он является кульминационным днем Луны джаза. Цель празднования: “повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, способствует мира, единства, диалога и расширению контактов между людьми”.

В Украине отмечают День пограничника. 1992 праздник установлен в Украине Указом Президента Украины “О празднике День пограничника” от 25 мая 1992 года.

День посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу Украинской Народной Республики с Российской Советской Республикой и Донской республикой.

Религиозные праздники

В 2021 году Страстную пятницу будут отмечать 30 апреля. В этот день Православная Церковь вспоминает о распятии Иисуса Христа, снятия его с креста и погребение. В три часа дня священники выносят из алтаря в центр храма плащаница — полотно, на котором изображен тело Иисуса Христа во гробе. Вечером осуществляется служба, во время которой верующие стоят с зажженными свечами в руках. Плащаницу обносят вокруг храма. В этот день в церквях не звонят в колокола.

После службы прихожане не гасят зажженные свечи. Они приносят их домой и ставят перед иконами.

Страстная пятница приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день принято соблюдать особо строгий пост: нельзя употреблять пищу до выноса плащаницы в храме. После этого по церковному уставу разрешается только есть хлеб и пить воду.

Церковь запрещает в этот праздник работать по дому, петь, танцевать, веселиться, слушать музыку, сквернословить и чертыхаться. Нельзя шить, стирать, резать, вязать. Запрещается брать в руки топор и любой земледельческий инструмент.

Именины

30 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Олег, Адриан и Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

Народные приметы

Ночь на пятницу звездная, а утром ясный рассвет — к хорошему урожая пшеницы.

Если в Страстную пятницу посадить петрушку и капусту, то урожай будет в два раза больше.

Испеченный в этот день хлеб считается лечебным.

Если в Страстную пятницу отлучить малыша от груди, то ребенок вырастет здоровым и сильным.

Кто веселится, поет и танцует в этот день — то весь год будет скучать.

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