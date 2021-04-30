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30 квітня: сьогодні Страсна п’ятниця

30 квітня: сьогодні Страсна п’ятниця

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У цей день, 30 квітня, відзначають Всесвітній день мобільності та доступності, Міжнародний день джазу, в Україні - День прикордонника. Православні християни відзначають Страсну п’ятницю. Про це пише УНН.

Свята

Міжнародний день джазу — щорічна подія, організована ЮНЕСКО. Він є кульмінаційним днем Місяця джазу. Мета святкування: “підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми”.

В Україні відзначають День прикордонника. 1992 року свято встановлено в Україні Указом Президента України “Про свято День прикордонника” від 25 травня 1992 року.

День присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли слов’янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Російською Радянською Республікою і Донською республікою.

Релігійні свята

У 2021 році Страсну п’ятницю відзначатимуть 30 квітня. У цей день Православна Церква згадує про розп’яття Ісуса Христа, зняття його з хреста і поховання. О третій годині дня священики виносять з вівтаря в центр храму плащаницю — полотно, на якому зображено тіло Ісуса Христа в труні. Увечері здійснюється служба, під час якої віряни стоять із запаленими свічками в руках. Плащаницю обносять навколо храму. В цей день в церквах не дзвонять у дзвони.

Після служби парафіяни не гасять запалені свічки. Вони приносять їх додому і ставлять перед іконами.

Страсна п’ятниця припадає на останній тиждень Великого посту. У цей день прийнято дотримуватися особливо суворого посту: не можна вживати їжу до виносу плащаниці в храмі. Після цього за церковним статутом дозволяється тільки їсти хліб і пити воду.

Церква забороняє в це свято працювати по дому, співати, танцювати, веселитися, слухати музику, лихословити і чортихатися. Не можна шити, прати, різати, в’язати. Забороняється брати в руки сокиру і будь-який землеробський інструмент.

Іменини

30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олег, Адріан і Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен та Федір.

Народні прикмети

Ніч на п’ятницю зоряна, а вранці ясний світанок — до хорошого урожаю пшениці.

Якщо в Страсну п’ятницю посадити петрушку і капусту, то урожай буде в два рази більшим.

Випечений в цей день хліб вважається лікувальним.

Якщо в Страсну п’ятницю відлучити малюка від грудей, то дитина виросте здоровою і сильною.

Хто веселиться, співає і танцює в цей день — той весь рік буде сумувати.

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