30 декабря: День глобального планирования, День соды

Сегодняшний день, 30 декабря, во многих странах называют Днем глобального планирования, пишет УНН.

Цель события - подвести итоги прошедшего года и поставить цели на следующий год.

День глобального планирования - это больше, чем просто канун новогодних обещаний, это стратегический подход к постановке и достижению личных целей. Осмысливая прошлое, ставя четкие цели и готовясь к вызовам к вызовам, люди могут максимально использовать эту возможность для положительных изменений в своей жизни.

Также 30 декабря отмечается День соды.

Жители Древнего Египта использовали природные отложения карбоната натрия как мыло и очистительное средство.

Промышленным способом сода впервые была получена в 1790 году благодаря изобретению французского химика Николя Леблана. году благодаря изобретению французского химика Николя Леблана. Через 70 лет бельгийский промышленник Эрнест Сольве изобрел способ получения бикарбоната натрия как побочного продукта в процессе производства газа.

В 1846 году в Нью-Йорке владельцы компании по производству товаров для домашнего потребления Джон Дуайт и Остин Черч основали первую фабрику по производству пищевой соды.

По церковному календарю сегодня День памяти мученицы Анисии Солунской.

Анисия жила в ІІІ веке в греческом городе Салоники. Девушка рано стала сиротой и с юных лет посвятила свою жизнь служению Господу.

Даже во время усиления гонений на христиан, она не не отреклась от своей веры.

По преданию, Анисия погибла по дороге в церковь от рук воина-язычника, который хотел заставить ее посетить языческий праздник. Когда она ему возразила, воин ударил ее мечом. Похоронили Анисию Солунскую вблизи городских ворот, где после прекращения преследований христиан построили церковь в ее честь.

Именины 30 декабря празднуют Анисия, Ирина, Ярина, Мария, Антон, Даниил.