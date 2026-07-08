271 боевое столкновение за сутки - Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте

В течение минувших суток 7 июля зафиксировано 271 боевое столкновение. Враг применил одну ракету, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 272 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты применили 10063 дрона-камикадзе и совершили 3065 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления, четыре пункта управления БПЛА, пять артиллерийских систем, три командных пункта, склад боеприпасов и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки произошло два боестолкновения, агрессор совершил 55 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артильное и в направлении населенных пунктов Кудиевка, Хатнее.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлении населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Копанки, Дробышево, Ямполь, Надежда, Новоселовка и в направлении населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Родинское, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районе Калиновского и в направлении Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в направлении населенных пунктов Доброполье, Горькое, Цветковое, Староукраинка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чарівне, Оленоконстантиновка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также обезврежены три танка, четыре боевые бронированные машины, 61 артиллерийская система, реактивная система залпового огня, пять наземных робототехнических комплексов, 2074 беспилотных летательных аппарата, 462 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

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