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СБУ подтвердила удары по авиабазе "Джанкой" и инфраструктуре порта в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

СБУ подтвердила удары по авиабазе Джанкой и другим целям в Крыму. Также уничтожен логистический хаб с беспилотниками под Покровском.

СБУ подтвердила удары по авиабазе "Джанкой" и инфраструктуре порта в оккупированном Крыму
фото иллюстративное

Служба безопасности Украины подтвердила удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем рф и складам врага на ВОТ Украины, пишет УНН.

Детали

"Подразделения "Альфы" СБУ, работающие в зоне middle strike ударов, на прошлой неделе провели комплексную отработку по приоритетным целям противника на временно оккупированных территориях Украины. Эти удары были осуществлены во исполнение поставленных Президентом Украины задач в рамках системного снижения военного потенциала рф", - говорится в сообщении.

Как указали в СБУ, "спецназовцы "Альфы" нанесли удары беспилотниками по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма", в частности, по:

  • "военной авиабазе «Джанкой», где поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников «Орион» и склады с оружием и военной техникой";
    • "инфраструктуре порта «Крым» в Керчи";
      • "складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное".

        СБУ, как указано, "также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области". Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на этом направлении.

        "Кроме того, успешно поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем рф в населенных пунктах Камыш-Заря и Каменка в Запорожской области. Также уничтожены военные склады противника в Гранитном и Стыле Донецкой области", - отметили в СБУ.

        Эти спецоперации, подчеркнули в СБУ, "существенно нарушили элементы логистики российских войск, осложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции". "Во время ударов также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК врага", - указали в СБУ.

        Зеленский о Крымской операции: мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс07.07.26, 10:05 • 4506 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в Украине