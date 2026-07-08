СБУ подтвердила удары по авиабазе "Джанкой" и инфраструктуре порта в оккупированном Крыму
Киев • УНН
СБУ подтвердила удары по авиабазе Джанкой и другим целям в Крыму. Также уничтожен логистический хаб с беспилотниками под Покровском.
Служба безопасности Украины подтвердила удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем рф и складам врага на ВОТ Украины, пишет УНН.
Детали
"Подразделения "Альфы" СБУ, работающие в зоне middle strike ударов, на прошлой неделе провели комплексную отработку по приоритетным целям противника на временно оккупированных территориях Украины. Эти удары были осуществлены во исполнение поставленных Президентом Украины задач в рамках системного снижения военного потенциала рф", - говорится в сообщении.
Как указали в СБУ, "спецназовцы "Альфы" нанесли удары беспилотниками по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма", в частности, по:
- "военной авиабазе «Джанкой», где поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников «Орион» и склады с оружием и военной техникой";
- "инфраструктуре порта «Крым» в Керчи";
- "складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное".
СБУ, как указано, "также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в районе Покровска Донецкой области". Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на этом направлении.
"Кроме того, успешно поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем рф в населенных пунктах Камыш-Заря и Каменка в Запорожской области. Также уничтожены военные склады противника в Гранитном и Стыле Донецкой области", - отметили в СБУ.
Эти спецоперации, подчеркнули в СБУ, "существенно нарушили элементы логистики российских войск, осложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции". "Во время ударов также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК врага", - указали в СБУ.
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