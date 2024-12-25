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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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266 боев за сутки: горячее всего - на Покровском направлении

266 боев за сутки: горячее всего - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 2897 просмотра

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За минувшие сутки произошло 266 боевых столкновений, противник нанес 17 авиаударов и 4385 обстрелов. Украинские защитники уничтожили 1600 оккупантов, 4 танка и другую технику врага.

За минувшие сутки на фронте произошло 266 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 25 декабря, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу ощутимые потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в частности сбросил 34 КАБ. Кроме этого, совершил 4385 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении агрессор совершил 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.

Четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций осуществили захватчики на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

«Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками», - сказано в сводке.

Наши воины, как указали в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

«В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1600 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 74 БПЛА оперативно-тактического уровня и 31 автомобиль», - говорится в сводке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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