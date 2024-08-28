«26 облгазов Фирташа": АРМА и Черноморнефтегаз вносят изменения в договор управления

Председатель Нацагентства Елена Дума и руководство АО ГАО «Черноморнефтегаз», который руководит 26 облгазами, ранее принадлежавших Дмитрию Фирташу, встретились для изменения договора, по управлению.

Об этом сообщили в АРМА, пишет УНН.

Состоялась рабочая встреча между АРМА во главе с Председателем Нацагентства Еленой Думой и руководством АО ГАО «Черноморнефтегаз», который выступает управляющим 26 облгазов, ранее принадлежавших Дмитрию Фирташу.

Наша цель одна - обеспечение эффективного управления активом и своевременных поступлений в бюджет от такого управления. Арестованные активы должны работать на государство, а в условиях военного положения деньги от их управления должны усиливать нашу армию - резюмировала Глава АРМА Елена Дума.

Также управляющий успешно защищал права и интересы государства в судебных спорах с владельцами арестованных акций, которые подали более сотни исковых заявлений в различные суды, связанных с деятельностью управляющего.

АРМА и АО ГАО «Черноморнефтегаз» также ожидают разрешения на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины. Управляющий вместе с Нацагентством уже неоднократно предоставляли дополнительные документы и разъяснения по требованию АМКУ. Совместное заявление было подано в АМКУ 8 февраля 2024 года.

По итогам встречи стороны договорились внести изменения в договор управления. Юридическим основанием для этих изменений является распоряжение правительства и решение суда об аресте и передаче активов в АРМА, включая установление минимального гарантийного платежа. Таким образом, управляющий, действующий в системе ГК «Нафтогаз Украины», вновь подтвердил свою поддержку государственного бюджета Украины.

Напомним,

АРМА получило гарантийные письма на уплату 800 миллионов гривен за предыдущие периоды. В 2024 году АО ГАО «Черноморнефтегаз» уже перечислило в государственный бюджет более 172 миллионов гривен за деятельность операторов газораспределительных сетей в 2021-2022 годах. Кроме того, управляющий обеспечил стабильную работу объектов критической инфраструктуры во время военного положения.