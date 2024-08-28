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“26 облгазів Фірташа”: АРМА та Чорноморнафтогаз вносять зміни до договору управління

“26 облгазів Фірташа”: АРМА та Чорноморнафтогаз вносять зміни до договору управління

Київ • УНН

 • 22822 перегляди

АРМА та АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз" домовилися внести зміни до договору управління 26 облгазами, що раніше належали Фірташу. Мета - забезпечити ефективне управління активами та надходження до бюджету.

Голова Нацагентства Олена Дума та керівництво АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз", який керує 26 облгазами, що раніше належали Дмитру Фірташу, зустрілись для зміни договору, щодо управління.

Про це повідомили у АРМА, пише УНН.

Відбулася робоча зустріч між АРМА на чолі з Головою Нацагентства Оленою Думою та керівництвом АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз", який виступає управителем 26 облгазів, що раніше належали Дмитру Фірташу.

Наша мета єдина - забезпечення ефективного управління активом та своєчасних надходжень до бюджету від такого управління. Арештовані активи мають працювати на Державу, а в умовах воєнного стану гроші від їх управління мають посилювати нашу армію

- резюмувала Голова АРМА Олена Дума. 

Також управитель успішно захищав права та інтереси держави в судових спорах з власниками арештованих акцій, які подали понад сотню позовних заяв до різних судів, пов'язаних з діяльністю управителя.

АРМА та АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз" також очікують на дозвіл на концентрацію від Антимонопольного комітету України. Управитель разом з Нацагентством вже неодноразово надавали додаткові документи та роз'яснення на вимогу АМКУ. Спільна заява була подана до АМКУ 8 лютого 2024 року.

За підсумками зустрічі сторони домовилися внести зміни до договору управління. Юридичною підставою для цих змін є розпорядження уряду та рішення суду про арешт і передачу активів в АРМА, включно з встановленням мінімального гарантійного платежу. Таким чином, управитель, що діє в системі ГК "Нафтогаз Україна", знову підтвердив свою підтримку державного бюджету України.

Нагадаємо

АРМА отримало гарантійні листи на сплату 800 мільйонів гривень за попередні періоди. У 2024 році АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз" вже перерахувало до державного бюджету понад 172 мільйони гривень за діяльність операторів газорозподільних мереж у 2021-2022 роках. Крім того, управитель забезпечив стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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