26 мая: День рыжих, День Дракулы

Сегодня, 26 мая, во всем мире свой праздник отмечают люди с рыжими волосами, пишет УНН.

Идея праздника принадлежит художнику из Нидерландов Барту Ровенхорсту, которому для написания картины понадобились рыжеволосая натурщица.

Художник был поражен, что на кастинг вместо 15 девушек, как он отмечал в объявлении, пришло гораздо больше рыжеволосых красавиц. Именно в их честь Ровенхорст и решил учредить этот праздник.

Менее 2% населения мира имеют рыжие волосы. Это примерно 140 миллионов человек. Шотландия может похвастаться самым высоким процентом естественных рыжеволосых - 13% (40% являются носителями гена MC1R), тогда как Ирландия занимает второе место со своими 10%.

Самой редкой комбинацией считаются голубые глаза и рыжие волосы. В основном рыжие люди имеют глаза карого или зеленого цвета. В мире существует 0,17% людей с рыжими волосами с голубыми глазами.

Любители мистики и ужасов сегодня могут приобщиться к празднованию Дня Дракулы.

Считается, что именно 26 мая 1897 года мир увидел культовый роман Брэма Стокера о вампирах «Дракула».

Прототипом Дракулы стал хозяин Валахии Влад Цепеш, который прославился своей невероятной жестокостью.

Дракула стал одним из самых популярных образов массовой культуры. Роман переведен на многие языки мира. подавляющим большинством современных европейских и многими восточными языками. По мотивам романа снято множество фильмов.

А вот поклонники танцев сегодня отмечают Всемирный день линди-хопа

Линди-хоп - это партнерский танец, который стихийно возник в афроамериканских общинах США в 20-30 годах прошлого века.

Он представляет собой смесь различных танцевальных стилей, включая джаз, степ, чарльстон и брейквей. Танец приобрел популярность в эпоху свинга и стал символом радости, свободы и культурного самовыражения.

В Украине в последнее воскресенье мая отмечают День химика и работника нефтехимической промышленности.

По церковному календарю сегодня День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

Оба были проповедниками и богословами, обратили в христианство много людей.

По преданию, Карпа схватили язычники, долго пытали, а потом сожгли на костре.

Как закончился земной путь Аверкия, доподлинно неизвестно.

Именины 26 мая празднуют Карп, Александр, Елена.