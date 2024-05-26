26 травня: День рудих, День Дракули

Сьогодні, 26 травня, у всьому світі своє свято відзначають люди з рудим волоссям, пише УНН.

Ідея свята належить художнику з Нідерландів Барту Ровенхорсту, якому для написання картини знадобилися рудоволоса натурниця.

Художник був вражений, що на кастинг замість 15 дівчат, як він зазначав в оголошенні, прийшло набагато більше рудоволосих красунь. Саме на їх честь Ровенхорст і вирішив заснувати це свято.

Менш ніж 2% населення світу мають руде волосся. Це приблизно 140 мільйонів людей. Шотландія може похвалитися найвищим відсотком природних рудоволосих – 13% (40% є носіями гену MC1R), тоді як Ірландія посідає друге місце зі своїми 10%.

Найрідкіснішою комбінацією вважаються блакитні очі і руде волосся. Здебільшого руді люди мають очі карого або зеленого кольору. У світі існує 0,17% людей з рудим волоссям з блакитними очима.

Любителі містики та жахів сьогодні можуть долучитися до святкування Дня Дракули.

Вважається, що саме 26 травня 1897 року світ побачив культовий роман Брема Стокера про вампірів "Дракула".

Прототипом Дракули став господар Валахії Влад Цепеш, який прославився свою неймовірною жорстокістю.

Дракула став одним з найпопулярніших образів масової культури. Роман перекладено багатьма мовами світу. переважною більшістю сучасних європейських і багатьма східними мовами. За мотивами роману знято безліч фільмів.

А от шанувальники танців сьогодні відзначають Всесвітній день лінді-хопу

Лінді-хоп - це партнерський танець, який стихійно виник в афроамериканських громадах США в 20-30 роках минулого століття.

Він являє собою суміш різних танцювальних стилів, включаючи джаз, степ, чарльстон і брейквей. Танець набув популярності в епоху свінгу і став символом радості, свободи та культурного самовираження.

В Україні в останню неділю травня відзначають День хіміка та працівника нафтохімічної промисловості.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостолів від 70-ти Карпа та Алфея.

Обидва, були проповідниками та богословами, навернули у християнство багато людей.

За переказом, Карпа схопили язичники, довго катували, а потім спалили на вогнищі.

Як закінчився земний шлях Аверкія, достеменно невідомо.

Іменини 26 травня святкують Карпо, Олександр, Олена.