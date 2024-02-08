251 взрыв за день - россияне обстреляли 11 громад Сумщины

В течение 8 февраля российская армия осуществила 41 обстрел Сумщины. Зафиксирован 251 взрыв. Под огнем оказались 11 общин области. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Из артиллерии российские армейцы обстреляли Шалигинскую громаду (три взрыва), Юнаковскую (20 взрывов) и Ворожбянскую громаду - был один взрыв.

По территории Великописаревской общины была атака БпЛА - сбросили ВОГ (2 взрыва) и зафиксированы минометные обстрелы (21 взрыв).

По Белопольской общине военные РФ били из минометов (39 взрывов), артиллерии (50 взрывов), гранатометов (64 взрывов). Также был авиаудар (два взрыва) и танковый обстрел (8 взрывов).

Зафиксирован обстрел FPV-дроном (4 взрыва) и атаку БпЛА - сброс ВОГ (2 взрыва) в Краснопольской громаде.

По территории Хотинской общины российские солдаты ударили из артиллерии (14 взрывов) и минометов (5 взрывов).

Четыре мины сбросили российские военные на территорию Есманьской общины. Были также обстрелы FPV-дроном (три взрыва).

По Середино-Будской общине осуществлен обстрел FPV-дроном (один взрыв) и минометный обстрел (три взрыва).

В Миропольской громаде был минометный обстрел (четыре взрыва) и артобстрел (два взрыва).

В Кролевецкой общине был осуществлен обстрел FPV-дроном (один взрыв).

россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии