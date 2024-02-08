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251 вибух за день — росіяни обстріляла 11 громад Сумщини

251 вибух за день — росіяни обстріляла 11 громад Сумщини

Київ • УНН

 • 33310 перегляди

Російська армія обстріляла 11 населених пунктів у Сумській області, здійснивши 251 вибух з артилерії, мінометів, гранатометів, безпілотників та мін 8 лютого.

Упродовж 8 лютого російська армія здійснила 41 обстріл Сумщини. Зафіксовано 251 вибух. Під вогнем опинилися 11 громад області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

З артилерії російські армійці обстріляли Шалигинську громаду (три вибухи), Юнаківську (20 вибухів) та Ворожбянську громаду – був один вибух.

По території Великописарівської громади була атака БпЛА – скинули ВОГ (2 вибухи) та зафіксовані мінометні обстріли (21 вибух).

По Білопільській громаді військові РФ били з мінометів (39 вибухів), артилерії (50 вибухів), гранатометів (64 вибухів). Також був авіаудар (два вибухи) і танковий обстріл (8 вибухів).

Зафіксований обстріл FPV-дроном (4 вибухи) та атаку БпЛА – скидання ВОГ (2 вибухи) в Краснопільській громаді.

По території Хотінської громади російські солдати вдарили з артилерії (14 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

Чотири міни скинули російські військові на територію Есманьської громади. Були також обстріли FPV-дроном (три вибухи).

По Середино-Будській громаді здійснений обстріл FPV-дроном (один вибух) та мінометний обстріл (три вибухи).

У Миропільській громаді був мінометний обстріл (чотири вибухи) та артобстріл (два вибухи).

У Кролевецькій громаді був здійснений обстріл FPV-дроном (один вибух).

росіяни вночі обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів та артилерії08.02.24, 10:35 • 26283 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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