росіяни вночі обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів та артилерії

Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумщини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Повідомляється, що вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

Уточнюється, що по Великописарівській та Есманській громадах ворог, відповідно, шість та чотири рази вдарив з мінометів. Шалигинська громада підпала під артобстріл, зафіксовано 6 вибухів. Ще дві міни росіяни сикнули на Дружбівську громаду.

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