россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии

Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений

В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.