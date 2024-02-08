россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  40081 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  117985 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  136935 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  168544 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  222642 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  244542 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  228572 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  250502 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  255219 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209831 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии

Сумская область Украины подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны России ночью, было зафиксировано 18 взрывов в четырех приграничных населенных пунктах.

Война •   •  15453 просмотра
россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Экологическая ситуация в оккупированном Крыму сложная из-за нехватки водных ресурсов, которые оккупанты беспощадно используют для своих военных баз и предприятий, рассматривая полуостров только как военную базу.

Война •   •  40081 просмотра
Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"

Президент Зеленский поздравил президента Алиева с переизбранием в Азербайджане и заявил, что их стратегические отношения будут только укрепляться.

Политика •   •  16100 просмотра
Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"

Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений

В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.

Новости Мира •   •  12401 просмотра
Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений

Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских

Двое полицейских были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА на Одессу, в результате которой были повреждены гражданские здания.

Война •   •  18354 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских

OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита

OpenAI формирует новую команду, которая будет изучать и предотвращать потенциальное злоупотребление ИИ детьми, а также обеспечивать соблюдение законов о защите детской приватности.

Технологии •   •  15988 просмотра
OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита

"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

Председатель фракции правящей партии заявил, что новый законопроект о мобилизации будет доработан, чтобы решить проблемы, связанные с аспирантами и блокировкой личных счетов, ко второму чтению в парламенте.

Война •   •  20036 просмотра
"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации

россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска

Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области, используя беспилотники, артиллерию и небольшие штурмовые группы.

Война •   •  16100 просмотра
россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска

Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области

В Одесском бизнес-клубе состоялось мероприятие, на котором представители регионального бизнеса, министр экономики и председатель Одесской областной государственной администрации обсудили вызовы, стоящие перед экономикой и бизнес-средой региона в 2024 году.

Экономика •   •  17853 просмотра
Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области

В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.

Новости Мира •   •  13059 просмотра
В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма