россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии
Сумская область Украины подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны России ночью, было зафиксировано 18 взрывов в четырех приграничных населенных пунктах.
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
Экологическая ситуация в оккупированном Крыму сложная из-за нехватки водных ресурсов, которые оккупанты беспощадно используют для своих военных баз и предприятий, рассматривая полуостров только как военную базу.
Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"
Президент Зеленский поздравил президента Алиева с переизбранием в Азербайджане и заявил, что их стратегические отношения будут только укрепляться.
Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений
В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.
Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских
Двое полицейских были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА на Одессу, в результате которой были повреждены гражданские здания.
OpenAI создает новую команду для безопасности детей: исследования и защита
OpenAI формирует новую команду, которая будет изучать и предотвращать потенциальное злоупотребление ИИ детьми, а также обеспечивать соблюдение законов о защите детской приватности.
"Вопросы есть у всех": Арахамия сообщил, что пересмотрят ко второму чтению в законопроекте о мобилизации
Председатель фракции правящей партии заявил, что новый законопроект о мобилизации будет доработан, чтобы решить проблемы, связанные с аспирантами и блокировкой личных счетов, ко второму чтению в парламенте.
россияне пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра - Сухопутные войска
Российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра Донецкой области, используя беспилотники, артиллерию и небольшие штурмовые группы.
Ячейку Совета поддержки бизнеса предлагают создать в Одесской области
В Одесском бизнес-клубе состоялось мероприятие, на котором представители регионального бизнеса, министр экономики и председатель Одесской областной государственной администрации обсудили вызовы, стоящие перед экономикой и бизнес-средой региона в 2024 году.
В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма
Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.