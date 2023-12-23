23 декабря: День рождественского киномарафона, Праздник человеческого света
Киев • УНН
23 декабря отмечается День рождественского киномарафона, когда люди со всего мира наслаждаются любимыми фильмами на рождественскую тематику разных жанров. Событие зародилось в США и приобрело международную популярность.
Сегодня, 23 декабря, отмечается День рождественского киномарафона. Событие было основано в США, и быстро приобрело популярность во многих странах мира. многих странах мира, пишет УНН.
Событие посвящено просмотру любимых фильмов, в которых хотя бы хотя бы малейшая сюжетная линия связана с Рождеством.
Рождественские фильмы - это не только семейные и романтические комедии, но и мелодрамы, боевики, и даже фильмы ужасов.
Первым рождественским фильмом считается немая короткометражка "Санта Клаус", которая была снята в 1898 году.
С 2001 года во многих странах мира отмечается Праздник человеческого света, или День внутреннего света.
Цель события - напоминание о необходимости фокусировки внимания человечества на таких вечных ценностях, как сострадание, доброта, верность, взаимопомощь, решительность и ответственность.
Традиционно в этот день нужно зажечь четыре свечи разного цвета в честь надежды, сострадания, ума и человечности. Для этого выбирают свечи золотого, синего, красного и белого цветов.
В Украине 23 декабря - это День военнослужащих оперативного контроля всех уровней. Целью этого дня является привлечение внимания к невидимым на первый взгляд структурам, которые обеспечивают бесперебойную и надежную связь, а также с помощью телекоммуникационных систем поддерживается специальная связь между должностными лицами всех уровней власти.
По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.
Феодул жил на острове Крит в ІІІ веке. Он был целителем и проповедником. Во время усиления гонений на христиан Феодула бросили в тюрьму. Там он своими проповедями обратил в христианство девять мужчин.
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста судили, жестоко пытали, но они не отреклись от Господа. Каждому из них к телу привязали камень, и бросили в море.
Именины 23 декабря празднуют Федор, Василий, Давид.
23 декабря: День рождественского киномарафона, Праздник человеческого света
23 декабря отмечается День рождественского киномарафона, когда люди со всего мира наслаждаются любимыми фильмами на рождественскую тематику разных жанров. Событие зародилось в США и приобрело международную популярность.
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