23 декабря: День рождественского киномарафона, Праздник человеческого света

Сегодня, 23 декабря, отмечается День рождественского киномарафона. Событие было основано в США, и быстро приобрело популярность во многих странах мира. многих странах мира, пишет УНН.

Событие посвящено просмотру любимых фильмов, в которых хотя бы хотя бы малейшая сюжетная линия связана с Рождеством.

Рождественские фильмы - это не только семейные и романтические комедии, но и мелодрамы, боевики, и даже фильмы ужасов.

Первым рождественским фильмом считается немая короткометражка "Санта Клаус", которая была снята в 1898 году.

С 2001 года во многих странах мира отмечается Праздник человеческого света, или День внутреннего света.

Цель события - напоминание о необходимости фокусировки внимания человечества на таких вечных ценностях, как сострадание, доброта, верность, взаимопомощь, решительность и ответственность.

Традиционно в этот день нужно зажечь четыре свечи разного цвета в честь надежды, сострадания, ума и человечности. Для этого выбирают свечи золотого, синего, красного и белого цветов.

В Украине 23 декабря - это День военнослужащих оперативного контроля всех уровней. Целью этого дня является привлечение внимания к невидимым на первый взгляд структурам, которые обеспечивают бесперебойную и надежную связь, а также с помощью телекоммуникационных систем поддерживается специальная связь между должностными лицами всех уровней власти.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.

Феодул жил на острове Крит в ІІІ веке. Он был целителем и проповедником. Во время усиления гонений на христиан Феодула бросили в тюрьму. Там он своими проповедями обратил в христианство девять мужчин.

Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста судили, жестоко пытали, но они не отреклись от Господа. Каждому из них к телу привязали камень, и бросили в море.

Именины 23 декабря празднуют Федор, Василий, Давид.