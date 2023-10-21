22 октября: День свекрови и тещи, Всемирный день людей с нарушениями речи

Считается, что событие было основано в США в 1934 году. Тогда редактор одной техасской газеты Джин Роу кроме дней матери и отца предложил еще и отмечать День тещи.

Идея пришлась по душе местным жителям. Праздник постепенно приобретал популярность в США и других странах Америки. Впоследствии, возникло предложение чествовать в этот день не только тоже, но и свекровей.

С 1998 года 22 октября в многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня людей с нарушениями речи.

Серьезно изучать причины заикания (логоневроза) и методы его лечения медики начали только в ХХ веке.

В средневековье этот дефект речи пытались лечить целебными травами, и даже делали людям опасные операции — надрезы языка и удаление миндалин.

В настоящее время считается, что причинами заикания могут быть генетические и неврологические особенности организма, инфекционные болезни и воспаления нервной системы, физические и психологические травмы.

По статистике, логоневрозом страдают до 5% жителей нашей планеты.

Современное лечение заикания заключается в комплексной работе различных специалистов — логопеда, невролога, психолога, физиотерапевта.

Также 22 октября — это МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КЛАВИШИ “CAPS LOCK”.

Событие возникло в 2000 году по инициативе американца Дерека Арнольда. Ее цель — убедить людей, которые слишком часто используют эту клавишу во время общения в соцсетях, и пишут тексты большими буквами, что таким образом они проявляют агрессивное отношение к своим собеседникам.

Еще сегодня проводятся различные мероприятия по случаю завершения Международной недели профилактики отравления свинцом.

Примерно 40% свинца, который находят в организме человека, попадает с пищей, чуть менее 30% — с пылью, 15% — с водой, 5-10% — с воздухом.

Превышение концентрации свинца в организме человека может привести к проблемам с сердечно-сосудистой, нервной системы, нарушениям деятельности мозга.

По церковному календарю 22 октября — День памяти святого Аверкия.

Мужчина жил в II-III веках в азиатском городе Ерополь, где был епископом.

По преданию, однажды Аверкию явился ангел, который приказал уничтожить всех языческих ангелов в городе. Когда Аверкий это сделал, то местные язычники схватили его и хотели казнить.

Но епископ у них на глазах изгнал бесов из трех юношей. Это поразило толпу, и люди приняли христианство.

Считается, что Аверкий прожил почти 200 лет.

Именины сегодня празднуют Василий, Владимир, Александр, Федор, Максим, Анна.