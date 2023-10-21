22 жовтня: День свекрухи та тещі, Всесвітній день людей з вадами мовлення

Вважається, що подія була започаткована у США у 1934 році. Тоді редактор однієї техаської газети Джин Роу окрім днів матері та батька запропонував ще й відзначати День тещі.

Ідея прийшлася до душі місцевим мешканцям. Свято поступово набувало популярності у США та інших країнах Америки. Згодом, виникла пропозиція вшановувати у цей день не тільки теж, але й свекрух.

Із 1998 року 22 жовтня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня людей із вадами мовлення.

Серйозно вивчати причини заїкання (логоневрозу) та методи його лікування медики почали лише у ХХ столітті.

У середньовіччі цей дефект мовлення намагалися лікували цілющими травами, та навіть робили людям небезпечні операції — надрізи язика та видалення мигдалин.

Нині вважається, що причинами заїкання можуть бути генетичні та неврологічні особливості організму, інфекційні хвороби та запалення нервової системи, фізичні та психологічні травми.

За статистикою, логоневрозом страждають до 5% мешканців нашої планети.

Сучасне лікування заїкання полягає в комплексній роботі різних спеціалістів — логопеда, невролога, психолога, фізіотерапевта.

Також 22 жовтня — це МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КЛАВІШИ “CAPS LOCK”.

Подія виникла у 2000 році за ініціативи американця Дерека Арнольда. Її мета — переконати людей, які занадто часто використовують цю клавішу під час спілкування у соцмережах, і пишуть тексти великими літерами, що таким чином вони виявляють агресивне ставлення до своїх співрозмовників.

Ще сьогодні проводяться різноманітні заходи з нагоди завершення Міжнародного тижня профілактики отрути свинцем.

Приблизно 40% свинцю, який знаходять в організмі людини, потрапляє з їжею, трохи менше 30% — з пилом, 15% — з водою, 5-10% — з повітрям.

Перевищення концентрації свинцю в організмі людини може призвести до проблем з серцево-судинною, нервовою системи, порушень діяльності мозку.

За церковним календарем 22 жовтня — День пам’яті святого Аверкія.

Чоловік жив у ІІ-ІІІ століттях в азійському місті Єрополь, де був єпископом.

За переказом, якось Аверкію явився янгол, який наказав знищити усіх язичницьких янголів у місті. Коли Аверкій це зробив, то місцеві язичники схопили його і хотіли стратити.

Та єпископ у них на очах вигнав бісів з трьох юнаків. Це вразило натовп, і люди прийняли християнство.

Вважається, що Аверкій прожив майже 200 років.

Іменини сьогодні святкують Василь, Володимир, Олександр, Федір, Максим, Ганна.