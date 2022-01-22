22 января - День Соборности Украины

День Соборности Украины

Это официальный национальный праздник, который празднуют в честь Акта злуки (объединения) Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики 1919 года. Также за год до того (1918) была провозглашена независимость УНР. Для каждого гражданина Украины этот праздник имеет большое значение.

Именно 22 января 1918 года в Киеве во время заседания Малой Рады был подписан IV Универсал, провозглашавший независимость Украинской Народной Республики. В этот день были оставлены любые идеи о создании автономии а связи с имперской Россией разорваны. Но новообразованное государство подверглось агрессии со стороны большевиков, поэтому его суверенитет, к сожалению, был недолгим.

IV Универсал провозглашал полный суверенитет УНР, а также желание молодого государства иметь мирные отношения с соседними странами. Также в документе утверждалось, что соседние страны не имеют никакого права вмешиваться во внутренние дела УНР. Крестьяне получили в собственность землю, природные богатства перешли к национальному подчинению. Была создана своя армия, банки подчинялись центральной власти, а также было созвано Учредительное Собрание для создания Конституции.

Через год, 22 января 1919 года УНР и ЗУНР объединились в одну страну. Таким образом, образовалось суверенное воссоединенное Украинское государство. Событие имело торжественный характер и проходило на Майдане Независимости в городе Киев.

День Соборности Украины как праздник был введен указом президента 1999 года. Это событие имеет огромное историческое, а также культурное значение. Акт Воссоединения показывает, что украинцы всегда желали воссоединиться для строительства независимого государства. Хотя это желание смогло воплотиться в реальность лишь в 1991 году.

День памяти святого мученика Евстратия

Пострадал за свою веру в Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианами. Сначала за веру пострадал священник Аравийской церкви мученик Авксентий. Когда его страдания и стойкость увидел Евстратий, который в то время был мэром города Саталиона, то решил признаться, что тоже давно тайно исповедует христианство. За это его сначала жестоко избили, а потом сожгли. Святого же Авксентия сначала держали в тюрьме, морили голодом, а потом обезглавили.

Именины

День Ангела празднуют: Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.