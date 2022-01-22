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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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22 січня - День Соборності України

22 січня - День Соборності України

Київ • УНН

 • 24814 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні відзначають День Соборності України. Віряни вшановують пам'ять вятого мученика Євстратія, пише УНН.

День Соборності України

Це офіційне національне свято, яке святкують на честь Акта злуки (об’єднання) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 1919 року. Також за рік до того (1918) було проголошено незалежність УНР. Для кожного громадянина України це свято має велике значення.

Саме 22 січня 1918 року в Києві під час засідання Малої Ради було підписано IV Універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Цього дня були залишені будь-які ідеї про створення автономії а зв’язки з імперською Росією розірвані. Але новоутворена держава зазнала агресії з боку більшовиків, тому її суверенітет, на жаль, був недовготривалим.

IV Універсал проголошував повний суверенітет УНР, а також бажання молодої Держави мати мирні відносини з сусідніми країнами. Також в документі стверджувалося, що сусідні країни не мають ніякого права втручатися у внутрішні справи УНР. Селяни отримали у власність землю, природні багатства перейшли до національного підпорядкування. Була створена своя армія, банки підпорядковувалися центральній владі, а також були скликані Установчі Збори для створення Конституції.

Через рік, 22 січня 1919 року, УНР та ЗУНР об’єдналися в одну країну. Таким чином, утворилася суверенна возз’єднана Українська Держава. Подія мала урочистий характер і проходила на Майдані Незалежності в місті Київ.

День Соборності України як свято було запроваджене указом президента 1999 року. Ця подія має величезне історичне, а також культурне значення. Акт Злуки показує, що українці завжди бажали возз’єднатися для будування незалежної держави. Хоча це бажання змогло втілитися в реальність лише 1991 року.

День пам’яті святого мученика Євстратія 

Постраждав за свою віру у Христа в Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми гоніннями за християнами. Спочатку за віру постраждав священник Аравійської церкви мученик Авксентій. Коли його страждання і стійкість побачив Євстратій, який на той час був мером міста Саталіона, то вирішив зізнатися, що теж давно таємно сповідує християнство. За це його спочатку жорстоко побили, а потім спалили. Святого ж Авксентія спочатку тримали у в’язниці, морили голодом, а потім обезголовили.

Іменини

День Ангела святкують: Євстрат, Петро, Пилип, Пахом, Захар, Антоніна.

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