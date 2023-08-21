22 августа: Международный день фольклора, Всемирный день растительного молока

Термин “фольклор” впервые употребил британский археолог Уильям Торнс в 1846, опубликовав статью в одном из научных журналов.

Фольклор — это важный элемент культурно-исторического наследия любого из народов мира. А Международный день фольклора день служит средством повышения осведомленности о фольклорных традициях разных стран.

Также сегодня отмечается Всемирный день растительного молока. Относительно молодое событие основано только в 2017 году. Основателем Дня растительного молока является активист, защитник прав животных Робби Локи.

Основная цель этого дня — продемонстрировать людям преимущества растительного молока над животным.

По статистике, около 65% населения нашей планеты имеет врожденную непереносимость лактозы.

Употребление молока может вызвать у таких людей болезни желудочно-кишечного тракта, ломоту в суставах и даже депрессию

Растительное молоко изготавливается из сои, конопли, овса, кешью и других культур, и не содержит лактозы.

Оно более насыщено витаминами и минералами, а по вкусу даже превосходит животное молоко.

У таких людей возникают боль в животе, тошнота, газообразование, диарея. Также наблюдается ломота в суставах и депрессивное состояние. Растительное молоко не вызывает указанных неприятностей.

Также 22 августа еще один гастрономический праздник — День риса джолоф.

Джолоф — это блюдо из риса, томатов, перца и лука. Его подают с мясом или рыбой. Джолоф — это фактически национальное блюдо в странах Западной Африки. При чем, в каждой из стран хозяйки имеют свои секреты приготовления.

Празднование Всемирного дня риса джолоф является свидетельством культурной значимости блюда и его объединяющей силы среди различных африканских народов. В странах Западной Африки даже организуют кулинарные соревнования по приготовлению лучшего риса джолоф.

Еще 22 августа — День “Отнесите свою кошку к ветеринару”. Событие появилось и приобрело популярность в США.

Основная цель этого дня — напомнить владельцам кошек о необходимости профилактического осмотра своих домашних любимцев.

По церковному календарю 22 августа — День памяти апостола Матфея.

Матфей родился в Вифлееме, а с самого детства начал изучать Священные книги. Впоследствии Матфей присоединился к Иисусу и стал одним из его 70-ти учеников. Именно Матфей заменил Иуду Искариота среди 12-ти апостолов.

Матфей во время своих странствий по миру много проповедовал учение Господа, многих людей обратил в христианство.

За это его схватили и привели на суд. На суде Матфей не отрекся от Христа. Его били камнями, а затем отрубили голову.

Именины 22 августа празднуют Матвей, Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.