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22 серпня: Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока

22 серпня: Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні, 22 серпня, відзначається Міжнародний день фольклору. Саме 22 серпня у столиці Аргентини Буенос-Айресі відбувся перший фольклорний конгрес, у якому взяли участь представники 30-ти країн, пише УНН.

Термін “фольклор” вперше вжив британський археолог Вільям Торнс у 1846, опублікувавши статтю в одному з наукових журналів.

Фольклор — це важливий елемент культурно-історичної спадщини будь-якого з народів світу. А Міжнародний день фольклору день слугує засобом підвищення обізнаності про фольклорні традиції різних країн.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день рослинного молока. Відносно молода подія започаткована лише у 2017 році. Засновником Дня рослинного молока є активіст, захисник прав тварин Роббі Локі.

Основна мета цього дня — продемонструвати людям переваги рослинного молока над тваринним.

За статистикою, близько 65% населення нашої планети має вроджену непереносимість лактози.

Вживання молока може викликати у таких людей хвороби шлунково-кишкового тракту, ломоту у суглобах і навіть депресію

Рослинне молоко виготовляється з сої, коноплі, вівса, кеш’ю та інших культур, і не містить лактози.

Воно більш насичене вітамінами та мінералами, а за смаком навіть переважає тваринне молоко.

У таких людей виникають біль у животі, нудота, газоутворення, діарея. Також спостерігається ломота у суглобах та депресивний стан. Рослинне молоко не спричиняє вказаних неприємностей.

Також 22 серпня ще одне гастрономічне свято — День рису джолоф.

Джолоф — це страва з рису, томатів, перцю та цибулі. ЇЇ подають з м’ясом або рибою. Джолоф — це фактично національна страва у країнах Західної Африки. При чому, у кожній з країн господині мають свої секрети приготування.

Відзначення Всесвітнього дня рису джолоф є свідченням культурної значущості страви та її об’єднуючої сили серед різних африканських народів. У країнах Західної Африки навіть організовують кулінарні змагання з приготування найкращого рису джолоф.

Ще 22 серпня — День “Віднесіть свою кішку до ветеринара”. Подія з’явилася та набула популярності у США.

Основна мета цього дня — нагадати власникам кішок про необхідність профілактичного огляду своїх домашніх улюбленців.

За церковним календарем 22 серпня — День пам’яті апостола Матфія.
Матфій народився у Вифлиємі, а з самого дитинства почав вивчати Священні книги. Згодом Матфій доєднався до Ісуса і став одним з його 70-ти учнів. Саме Матфій замінив Юду Іскаріота серед 12-ти апостолів.

Матфій під час своїх мандрів світом багато проповідував вчення Господа, багатьох людей навернув у християнство.

За це його схопили і привели на суд. На суді Матфій не зрікся Христа. Його били камінням, а потім відрубали голову.

Іменини 22 серпня святкують Матвій, Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.

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