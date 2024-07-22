22 июля: День манго, Всемирный день мозга

Сегодня, 22 июля, все любители тропических фруктов могут присоединиться к празднованию Дня манго, пишет УНН.

Культивировать манго начали в Индии около четырех тысяч лет назад. В этой стране, а также в Пакистане манго является национальным фруктом. А дерево манго провозглашено национальным деревом в Бангладеше. Именно эти три страны крупнейшими производителями и экспортерами манго в мире.

Большую роль в распространении манго в ХѴ веке сыграли португальцы. Именно тогда они завезли этот фрукт в страны Ближнего Востока, Африки, а затем и в Америку.

С 2014 года по инициативе Всемирной федерации неврологии проходят мероприятия по случаю Всемирного дня мозга.

Ученые Цюрихского университета доказали, что анатомия мозга такая же уникальная как и отпечатки пальцев. Мозг составляет всего лишь 2% веса человеческого тела, но потребляет больше всего энергии.

По статистике, 13% людей на планете имеют неврологические заболевания или страдают неврологическими расстройствами.

Основными заболеваниями, поражающими мозг, являются инсульт, болезни Паркинсона и Альцгеймера, эпилепсия, мигрень, рассеянный склероз.

Также сегодня отмечается День гамака.

Некоторое время гамак использовался как спальное место, в частности для военных и моряков. Но теперь лежание в гамаке, это, в основном, средство отдыха.

Лежа в гамаке, можно отпраздновать День летнего отдыха.

Событие является напоминанием о том, что летом обязательно надо найти несколько свободных дней, чтобы посвятить их отдыху.

Любители математики сегодня могут присоединиться ко Дню приближенного числа Пи.

22-е число седьмого месяца года выбрано датой празднования из-за того, что дробь 22/7 равна приближенному числу Пи - 3,14.

Считается, что впервые значение числа Пи вычислил известный античный математик и изобретатель Архимед к 250 году до нашей эры.

По церковному календарю сегодня День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины.

По преданию, Иисус Христос изгнал из Марии бесов, и с тех пор она постоянно следовала за ним. Мария присутствовала во время распятия Иисуса, он первый явился ей после Воскресения.

Мария проповедовала в Эфесе и Риме, считается, что умерла естественной смертью.

Именины сегодня празднуют Мария, Магдалина, Алексей.