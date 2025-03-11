202 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Купянском и Покровском направлениях

На данный момент на фронтах произошло 202 боевых столкновения. На Купянском направлении российские оккупанты атаковали 40 раз, на Покровском направлении российские захватчики совершили 58 попыток потеснить наших защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Рудак и Дмитровка Сумской области - говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Козача Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.

На Купянском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового, в данный момент продолжается пять боевых столкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.

На Северском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают четыре штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Майского, Часового Яра и Ступочек. Девять атак уже успешно отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении наши защитники отбили 21 штурм оккупантов вблизи Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка, еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новотроицкое, Промень, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Звировое, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Катериновка, Алексеевка, Шевченко и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 47 атак противника, 11 боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиационных ударов подверглась Нова Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Катериновки, Вольного Поля и Бурлацкого. В данный момент продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боев с противником в районах населенных пунктов Привильное, Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Авиационных ударов штурмовой авиации подверглись населенные пункты Гуляйполе и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степовое, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобковое. На данный момент незавершенными остаются четыре боевых столкновения.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 23 боевых столкновения, 14 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три КАБ, и осуществил 167 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях — без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

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