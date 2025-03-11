202 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Купянском и Покровском направлениях

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16938 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31832 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66420 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215933 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123941 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392777 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311631 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213978 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244338 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255184 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46683 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133395 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15839 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15235 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12762 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133405 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215930 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392777 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254961 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311631 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3690 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15246 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46693 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72330 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57395 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

202 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Купянском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 17988 просмотра

За сутки произошло 202 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 58 атак. Украинские защитники успешно отразили большинство атак, но 47 боев все еще продолжаются на различных участках фронта.

202 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Купянском и Покровском направлениях

На данный момент на фронтах произошло 202 боевых столкновения. На Купянском направлении российские оккупанты атаковали 40 раз, на Покровском направлении российские захватчики совершили 58 попыток потеснить наших защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Рудак и Дмитровка Сумской области 

- говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Козача Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.

На Купянском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового, в данный момент продолжается пять боевых столкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.

На Северском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают четыре штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Майского, Часового Яра и Ступочек. Девять атак уже успешно отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении наши защитники отбили 21 штурм оккупантов вблизи Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка, еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новотроицкое, Промень, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Звировое, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Катериновка, Алексеевка, Шевченко и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 47 атак противника, 11 боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиационных ударов подверглась Нова Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Катериновки, Вольного Поля и Бурлацкого. В данный момент продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боев с противником в районах населенных пунктов Привильное, Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Авиационных ударов штурмовой авиации подверглись населенные пункты Гуляйполе и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степовое, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобковое. На данный момент незавершенными остаются четыре боевых столкновения.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 23 боевых столкновения, 14 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три КАБ, и осуществил 167 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях — без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

140 боёв за сутки: где на фронте горячее всего - карта от Генштаба11.03.25, 08:24 • 14455 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Харьковская область
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20