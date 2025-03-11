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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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202 бойових зіткнення на фронті: ворог активно діє на Куп’янському та Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 17993 перегляди

За добу відбулося 202 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 58 атак. Українські захисники успішно відбили більшість атак, але 47 боїв ще тривають на різних ділянках фронту.

202 бойових зіткнення на фронті: ворог активно діє на Куп’янському та Покровському напрямку

На цей час на фронты відбулося 202 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку російські окупанти атакували 40 разів, на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 58 спроб потіснити наших захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рудак та Дмитрівка Сумської області 

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції Сил оборони в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває п’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське, ще три боєзіткнення тривають досі.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Майського, Часового Яру та Ступочок. Дев’ять атак вже успішно відбито нашими оборонцями.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили 21 штурм окупантів поблизу Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька, ще шість бойових зіткнень тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Новотроїцьке, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Катеринівка, Олексіївка, Шевченко та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 47 атак противника, 11 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнала Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Катеринівки, Вільного Поля та Бурлацького. На даний час тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боїв із противником у районах населених пунктів Привільне, Зелене Поле, Новосілка та Новопіль. Авіаційних ударів штурмової авіації зазнали населені пункти Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове. На цей час незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 23 боєзіткнення, 14 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три КАБ, та здійснив 167 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків — без особливих змін, резюмували у Генштабі.

140 боїв за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу11.03.25, 08:24 • 14457 переглядiв

Антоніна Туманова

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