140 боїв за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найбільше на Лиманському та Покровському напрямках. Противник завдав 113 авіаударів та застосував 2930 дронів-камікадзе.
140 боїв сталося на фронті за добу, найгарячіше - на Лиманському та Покровському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 11 березня Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 10 березня, пише УНН.
Загалом, за вчора зафіксовано 140 бойових зіткнень
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили сім атак в районах Новосілки та Привільного.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та Степового.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій наших захисників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Окрім цього, ворог завдав 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснив 272 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
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