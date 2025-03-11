ЗСУ знищили 1300 окупантів та майже півтисячі одиниць техніки за добу: нові втрати рф

За минулу добу російські загарбники втратили 1300 військових та майже півтисячі одиниць різної військової техніки. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 887620 (+1300) осіб,

танків ‒ 10303 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23) од,

артилерійських систем — 24346 (+75) од,

РСЗВ — 1313 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28801 (+198),

крилаті ракети ‒ 3121 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 40205 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3775 (+2).

Дані оновлюються.

Нагадаємо

Від початку доби 10 березня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зафіксована на Торецькому, Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, де противник здійснив численні штурми позицій ЗСУ.

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