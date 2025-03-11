ВСУ уничтожили 1300 оккупантов и почти полтысячи единиц техники за сутки: новые потери рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за прошедшие сутки. Захватчики потеряли 1300 военнослужащих, 11 танков и сотни единиц другой техники.
За минувшую сутки российские захватчики потеряли 1300 военнослужащих и почти полтысячи единиц различной военной техники. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 887620 (+1300) человек,
- танков ‒ 10303 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21423 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 24346 (+75) ед,
- РСЗВ — 1313 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1103 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 28801 (+198),
- крылатых ракет ‒ 3121 (+1),
- кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40205 (+134) ед,
- специальной техники ‒ 3775 (+2).
Данные обновляются.
Напоминаем
С начала суток 10 марта на фронте произошло 126 боевых столкновений. Наибольшая активность врага зафиксирована на Торецком, Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, где противник осуществил многочисленные штурмы позиций ВСУ.
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