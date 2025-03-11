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ВСУ уничтожили 1300 оккупантов и почти полтысячи единиц техники за сутки: новые потери рф

Киев • УНН

 • 15392 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за прошедшие сутки. Захватчики потеряли 1300 военнослужащих, 11 танков и сотни единиц другой техники.

ВСУ уничтожили 1300 оккупантов и почти полтысячи единиц техники за сутки: новые потери рф

За минувшую сутки российские захватчики потеряли 1300 военнослужащих и почти полтысячи единиц различной военной техники. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 887620 (+1300) человек,
    • танков ‒ 10303 (+11) ед,
      • боевых бронированных машин ‒ 21423 (+23) ед,
        • артиллерийских систем — 24346 (+75) ед,
          • РСЗВ — 1313 (+2) ед,
            • средств ПВО ‒ 1103 (+1) ед,
              • самолетов — 370 (+0) ед,
                • вертолетов — 331 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 28801 (+198),
                    • крылатых ракет ‒ 3121 (+1),
                      • кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
                        • подводных лодок — 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн — 40205 (+134) ед,
                            • специальной техники ‒ 3775 (+2).

                              Данные обновляются.

                              Напоминаем

                              С начала суток 10 марта на фронте произошло 126 боевых столкновений. Наибольшая активность врага зафиксирована на Торецком, Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, где противник осуществил многочисленные штурмы позиций ВСУ.

                              Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения11.03.25, 05:46 • 123368 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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