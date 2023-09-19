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20 сентября: Всемирный день риса, День студенческого спорта

20 сентября: Всемирный день риса, День студенческого спорта

Киев • УНН

 • 381059 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня, 20 сентября, отмечается Всемирный день риса. Событие в 2018 году в США основала сеть ресторанов, которая специализируется на восточной кухне, пишет УНН.

Родиной риса является Китай. Некоторые ученые считают, что выращивать эту злаковую культуру начали более семи тысяч лет назад.

Долгое время о рисе знали только в Азии. Его не выращивали в Древнем Египте, о рисе нет упоминаний в Библии.

Рис в Европу привезли арабские завоеватели в ѴІІІ веке. Из Испании рис попал в Францию и Италию, где местные крестьяне даже начали его выращивать. Однако, из-за несоблюдения технологии урожаи риса были очень низкими.

Поэтому, долгое время рис, который привозили из Китая, был достаточно дорогой и считался деликатесом.

В XVIII торговые компании начали завозить значительные партии риса из европейских колоний, что привело к снижению цены на него.
Крестьяне стран юга Европы усвоили технологию и сами начали постепенно выращивать рис.

В Украине выращивать рис в 30-х годах ХХ века. До оккупации Россией Крыма Украина почти на 70% обеспечивала внутреннюю потребность в рисе.

До начала полномасштабной российской агрессии фермеры Одесской, Херсонской, Николаевской областей обеспечивали 33% от внутренней потребности. Остальной рис Украина импортирует из стран Азии.

Также сегодня можно отметить еще один гастрономический праздник — Всемирный день Паэльи.

Паэлья — традиционное испанское блюдо, которое готовят из риса, овощей, курятины и мопродуктов.

Наиболее массово День паэльи отмечают в Валенсии, где на пристани для яхт собираются повара из многих стран мира и готовят паэлью по своим авторским рецептам, и соревнуются за “Кубок Всемирного дня паэльи”.

20 сентября — это Международный день студенческого спорта. Событие было основано в 2015 году по инициативе ЮНЕСКО.

Дату выбрали в честь того, что именно 20 сентября 1924 года состоялся первый студенческий чемпионат мира.

Соревнования среди студентов набирали популярность и в 1949 году была создана Международная федерация студенческого спорта.

Еще в третью среду сентября, которая в этом году приходится на 20 сентября, отмечается День HR-менеджера — человека, который сочетает в себе выполнение обязанностей кадровика и рекрута.
Первые профессии, похожие на современный HR-менеджмент, на предприятиях стран Запада, появились в 1835 году.

По церковному календарю сегодня день памяти великомучеников Евстафия, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта.

По преданию, однажды во время охоты Евстафий между рогами оленя образ распятого Иисуса Христа. Мужчина воспринял это как знак. Он принял христианство, крестились его жена и дети.

В этот момент в жизни Евстафия началась черная полоса: умерли все его слуги, домашний скот, его покинули жена и дети.

Но муж мужественно выдержал все испытания. Евстафий воссоединился с семьей, стал выдающимся военачальником и при этом не отрекся от Христа.

Однажды император Адриан устроил пышный языческий праздник и приказал Евстафию принести жертву языческим богам. Мужчина отказался. Разъяренный правитель приказал статитировать Евстафия, его жену и сыновей.

Именины 20 сентября празднуют Андрей, Евгений, Александр, Виталий.

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