20 сентября: Всемирный день риса, День студенческого спорта

Родиной риса является Китай. Некоторые ученые считают, что выращивать эту злаковую культуру начали более семи тысяч лет назад.

Долгое время о рисе знали только в Азии. Его не выращивали в Древнем Египте, о рисе нет упоминаний в Библии.

Рис в Европу привезли арабские завоеватели в ѴІІІ веке. Из Испании рис попал в Францию и Италию, где местные крестьяне даже начали его выращивать. Однако, из-за несоблюдения технологии урожаи риса были очень низкими.

Поэтому, долгое время рис, который привозили из Китая, был достаточно дорогой и считался деликатесом.

В XVIII торговые компании начали завозить значительные партии риса из европейских колоний, что привело к снижению цены на него.

Крестьяне стран юга Европы усвоили технологию и сами начали постепенно выращивать рис.

В Украине выращивать рис в 30-х годах ХХ века. До оккупации Россией Крыма Украина почти на 70% обеспечивала внутреннюю потребность в рисе.

До начала полномасштабной российской агрессии фермеры Одесской, Херсонской, Николаевской областей обеспечивали 33% от внутренней потребности. Остальной рис Украина импортирует из стран Азии.

Также сегодня можно отметить еще один гастрономический праздник — Всемирный день Паэльи.

Паэлья — традиционное испанское блюдо, которое готовят из риса, овощей, курятины и мопродуктов.

Наиболее массово День паэльи отмечают в Валенсии, где на пристани для яхт собираются повара из многих стран мира и готовят паэлью по своим авторским рецептам, и соревнуются за “Кубок Всемирного дня паэльи”.

20 сентября — это Международный день студенческого спорта. Событие было основано в 2015 году по инициативе ЮНЕСКО.

Дату выбрали в честь того, что именно 20 сентября 1924 года состоялся первый студенческий чемпионат мира.

Соревнования среди студентов набирали популярность и в 1949 году была создана Международная федерация студенческого спорта.

Еще в третью среду сентября, которая в этом году приходится на 20 сентября, отмечается День HR-менеджера — человека, который сочетает в себе выполнение обязанностей кадровика и рекрута.

Первые профессии, похожие на современный HR-менеджмент, на предприятиях стран Запада, появились в 1835 году.

По церковному календарю сегодня день памяти великомучеников Евстафия, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта.

По преданию, однажды во время охоты Евстафий между рогами оленя образ распятого Иисуса Христа. Мужчина воспринял это как знак. Он принял христианство, крестились его жена и дети.

В этот момент в жизни Евстафия началась черная полоса: умерли все его слуги, домашний скот, его покинули жена и дети.

Но муж мужественно выдержал все испытания. Евстафий воссоединился с семьей, стал выдающимся военачальником и при этом не отрекся от Христа.

Однажды император Адриан устроил пышный языческий праздник и приказал Евстафию принести жертву языческим богам. Мужчина отказался. Разъяренный правитель приказал статитировать Евстафия, его жену и сыновей.

Именины 20 сентября празднуют Андрей, Евгений, Александр, Виталий.