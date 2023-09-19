20 вересня: Всесвітній день рису, День студентського спорту

Батьківщиною рису є Китай. Декі вчені вважають, що вирощувати цю злакову культуру почали більше семи тисяч років тому.

Тривалий час про рис знали лише в Азії. Його не вирощували Стародавньому Єгипті, про рис немає згадок у Біблії.

Рис до Європи привезли арабські завойовники у VІІІ столітті. З Іспанії рис потрапив до Франції та Італії, де місцеві селяни навіть почали його вирощувати. Однак, через недотримання технології врожаї рису були дуже низькими.

Тож тривалий час рис, який привозили з Китаю, був достатньо дорогий і вважався делікатесом.

У ХVІІІ торгові компанії почали завозити значні партії рису з європейських колоній, що призвело до знищення ціни на нього.

Селяни країн півдня Європи засвоїли технологію і самі почали поступово вирощувати рис.

В Україні вирощувати рис у 30-х роках ХХ століття. До окупації росію Криму Україна майже на 70% забезпечувала внутрішню потребу у рисі.

До початку повномасштабної російської агресії фермери Одеської, Херсонської, Миколаївської областей забезпечували 33% від внутрішньої потреби. Решту рису Україна імпортує з країн Азії.

Також сьогодні можна відзначити ще одне гастрономічне свято — Всесвітній день Паельї.

Паелья — традиційна іспанська страва, яку готують з рису, овочів, курятини та мопродуктів.

Найбільш масово День паельї відзначають у Валенсії, де на пристані для яхт збираються кухарі з багатьох країн світу і готують паелью за своїми авторськими рецептами, і змагаються за “Кубок Всесвітнього дня паельї”.

20 вересня — це Міжнародний день студентського спорту. Подія була започаткована у 2015 році за ініціативи ЮНЕСКО.

Дату обрали на честь того, що саме 20 вересня 1924 року відбувся перший студентський чемпіонат світу.

Змагання серед студентів набирали популярності і у 1949 році була створена Міжнародна федерація студентського спорту.

Ще у третю середу вересня, яка цього року припадає на 20 вересня, відзначається День HR-менеджера — людини, яка поєднує у собі виконання обов’язків кадровика та рекрута.

Перші професії, схожі на сучасний HR-менеджмент, на підприємствах країн Заходу, з’явились у 1835 році.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті великомучеників Євстафія, його дружини Феопістії та їхніх синів Агапія і Феопіста.

За переказом, якось під час полювання Євстафій між рогами оленя образ розіп’ятого Ісуса Христа. Чоловік сприйняв це як знак. Він прийняв християнство, охрестилися його дружина та діти.

У цей момент в житті Євстафія почалася чорна смуга: померли усі його слуги, домашня худоба, його покинули дружина та діти.

Але чоловік мужньо витримав усі випробування. Євстафій возз’єднався з родиною, став видатним воєначальником і при цьому не зрікся Христа.

Якось імператор Адріан влаштував пишне язичницьке свято і наказав Євстафію принести жертву язичницьким богам. Чоловік відмовився. Розлючений правитель наказав статити Євстафія, його дружину та синів.

Іменини 20 вересня святкують Андрій, Євген, Олександр, Віталій.