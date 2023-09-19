20 вересня: Всесвітній день рису, День студентського спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сьогодні, 20 вересня, відзначається Всесвітній день рису. Подію у 2018 році в США заснувала мережа ресторанів, яка спеціалізується на східній кухні, пише УНН.
Батьківщиною рису є Китай. Декі вчені вважають, що вирощувати цю злакову культуру почали більше семи тисяч років тому.
Тривалий час про рис знали лише в Азії. Його не вирощували Стародавньому Єгипті, про рис немає згадок у Біблії.
Рис до Європи привезли арабські завойовники у VІІІ столітті. З Іспанії рис потрапив до Франції та Італії, де місцеві селяни навіть почали його вирощувати. Однак, через недотримання технології врожаї рису були дуже низькими.
Тож тривалий час рис, який привозили з Китаю, був достатньо дорогий і вважався делікатесом.
У ХVІІІ торгові компанії почали завозити значні партії рису з європейських колоній, що призвело до знищення ціни на нього.
Селяни країн півдня Європи засвоїли технологію і самі почали поступово вирощувати рис.
В Україні вирощувати рис у 30-х роках ХХ століття. До окупації росію Криму Україна майже на 70% забезпечувала внутрішню потребу у рисі.
До початку повномасштабної російської агресії фермери Одеської, Херсонської, Миколаївської областей забезпечували 33% від внутрішньої потреби. Решту рису Україна імпортує з країн Азії.
Також сьогодні можна відзначити ще одне гастрономічне свято — Всесвітній день Паельї.
Паелья — традиційна іспанська страва, яку готують з рису, овочів, курятини та мопродуктів.
Найбільш масово День паельї відзначають у Валенсії, де на пристані для яхт збираються кухарі з багатьох країн світу і готують паелью за своїми авторськими рецептами, і змагаються за “Кубок Всесвітнього дня паельї”.
20 вересня — це Міжнародний день студентського спорту. Подія була започаткована у 2015 році за ініціативи ЮНЕСКО.
Дату обрали на честь того, що саме 20 вересня 1924 року відбувся перший студентський чемпіонат світу.
Змагання серед студентів набирали популярності і у 1949 році була створена Міжнародна федерація студентського спорту.
Ще у третю середу вересня, яка цього року припадає на 20 вересня, відзначається День HR-менеджера — людини, яка поєднує у собі виконання обов’язків кадровика та рекрута.
Перші професії, схожі на сучасний HR-менеджмент, на підприємствах країн Заходу, з’явились у 1835 році.
За церковним календарем сьогодні день пам’яті великомучеників Євстафія, його дружини Феопістії та їхніх синів Агапія і Феопіста.
За переказом, якось під час полювання Євстафій між рогами оленя образ розіп’ятого Ісуса Христа. Чоловік сприйняв це як знак. Він прийняв християнство, охрестилися його дружина та діти.
У цей момент в житті Євстафія почалася чорна смуга: померли усі його слуги, домашня худоба, його покинули дружина та діти.
Але чоловік мужньо витримав усі випробування. Євстафій возз’єднався з родиною, став видатним воєначальником і при цьому не зрікся Христа.
Якось імператор Адріан влаштував пишне язичницьке свято і наказав Євстафію принести жертву язичницьким богам. Чоловік відмовився. Розлючений правитель наказав статити Євстафія, його дружину та синів.
Іменини 20 вересня святкують Андрій, Євген, Олександр, Віталій.