19 октября: какой сегодня праздник

Международный день кредитных союзов

Сегодня кредитные союзы в Украине и по всему миру вместе празднуют Международный день кредитных союзов, тем самым отмечая роль, которую играют финансовые учреждения, действующие на кооперативных началах, в улучшении жизни общин, которые они обслуживают, и жизнь своих членов по всему миру.

Нынешний праздник - прекрасная возможность вспомнить о том, что кредитные союзы существуют во всех уголках Земли, где они делают свое благородное дело -создает условия для развития малого бизнеса, фермерства, торговли, вносят свой весомый вклад в экономику, а главное - способствуют росту благосостояния людей .

Религиозные праздники

Православная церковь 19 октября чтит память Фомы - одного из 12 апостолов. Он занимался рыболовством в Галилее, пока не услышал обращения к народу Иисуса Христа. Утверждают, что Фома имел внешнее сходство с Христом, потому апостола часто называли "близнецом".

Путешествуя по миру вместе со своим учителем, он с мужеством и гордостью чувствовал всю тяжесть выбранного пути и вскоре был избран ближайшим учеником Иисуса, а после его вознесения "унаследовал" дар изгонять нечисть и исцелять людей.

Хомуты еще называют неверным из-за того, что он не поверил в воскресение Иисуса Христа после смерти. И только, когда лично увидел раны на его теле при распятии, он уверовал и стал прилежным проповедником христианского вероучения.

Наши предки в день Фомы неверного подводили итоги, подсчитывали урожай и распределяли запасы на зиму, а после устраивали посиделки в семейном кругу. Если схроны были полными, люди шли в церковь, чтобы поставить свечу в знак благодарности святому. Считается, если до 19 октября заготовить много запасов, то зимний период пройдет удачно, поскольку апостол покровительствует хозяйственным людям.

Во вторник, 19 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Архип, Макар, Иван, Никанор, Клавдия и Фома.