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19 жовтня: яке сьогодні свято

19 жовтня: яке сьогодні свято

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок. Православні вшановують пам'ять Хоми - одного з 12 апостолів, пише УНН.

Міжнародний день кредитних спілок

Сьогодні кредитні спілки в Україні і по всьому світі разом святкують Міжнародний день кредитних спілок, тим самим відзначаючи роль, яку відіграють фінансові установи, що діють на кооперативних засадах, у покращенні життя громад, які вони обслуговують, і життя своїх членів по всьому світі.

Нинішнє свято - чудова нагода згадати про те, що кредитні спілки існують в усіх куточках Землі, де вони роблять свою благородну справу -створюють умови для розвитку малого бізнесу, фермерства, торгівлі, вносять свій вагомий внесок в економіку, а головне - сприяють зростанню добробуту людей.

Релігійні свята

Православна церква 19 жовтня вшановує пам'ять Хоми - одного з 12 апостолів. Він займався рибальством в Галілеї доти, поки не почув звернення до народу Ісуса Христа. Стверджують, що Хома мав зовнішню схожість з Христом, тому апостола часто називали "близнюком".

Подорожуючи світом разом зі своїм учителем, він з мужністю і гордістю відчував увесь тягар обраного шляху і незабаром був обраний найближчим учнем Ісуса, а після його вознесіння "успадкував" дар виганяти нечисть і зцілювати людей.

Хому ще називають Невірним через те, що він не повірив у воскресіння Ісуса Христа після смерті. І лише, коли особисто побачив рани на його тілі при розп'ятті, він увірував і став старанним проповідником християнського віровчення.

Наші предки в день Хоми Невірного підводили підсумки, підраховували врожай і розподіляли запаси на зиму, а після влаштовували посиденьки в сімейному колі. Якщо схрони були повними, люди йшли до церкви, щоб поставити свічку на знак вдячності святому. Вважається, якщо до 19 жовтня заготовити багато запасів, то зимовий період пройде вдало, оскільки апостол протегує хазяйновитим людям.

У вівторок, 19 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Макар, Іван, Никанор, Клавдія і Фома.

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