19-летняя девушка стала самым молодым человеком, совершившим одиночный кругосветный перелет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Британо-бельгийская девушка-подросток Зара Резерфорд отправилась в пятимесячное путешествие, пролетев более 40 стран и пять континентов, став самым молодым человеком в мире, совершившим одиночный кругосветный перелет. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Когда 19-летняя девушка приземлится в четверг в Бельгии, она войдет в историю, побив рекорд самой молодой женщины, которая в одиночку совершила кругосветное путешествие. Пилоту, который сейчас является рекордсменом, Шаэсте Вайз, было 30 лет, когда она завершила путешествие.
Резерфорд отправилась в свое эпическое путешествие на Shark Aero, высокопроизводительном двухместном сверхлегком самолете, произведенном в Европе. Небольшой самолет специально создан для длительных перелетов на крейсерской скорости.
Оба родителя Резерфорд являются сертифицированными пилотами, поэтому она научилась управлять самолетом, когда была очень маленькой.
Но только пять лет назад Резерфорд по-настоящему осознала свою страсть к полетам.
Она надеется, что ее историческое путешествие вдохновит других девушек и женщин осуществить свои мечты.
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