19-річна дівчина стала наймолодшою людиною, яка здійснила одиночний навколосвітній переліт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Британо-бельгійська дівчина-підліток Зара Резерфорд вирушила у п'ятимісячну подорож, пролетівши понад 40 країн і п'ять континентів, ставши наймолодшою людиною у світі, яка здійснила одиночний навколосвітній переліт. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.
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Коли 19-річна дівчина приземлиться в четвер у Бельгії, вона увійде в історію, побивши рекорд наймолодшої жінки, яка поодинці здійснила кругосвітню подорож. Пілотові, який зараз є рекордсменом, Шаесте Вайз, було 30 років, коли вона завершила подорож.
Резерфорд вирушила в свою епічну подорож на Shark Aero, високопродуктивному двомісному надлегкому літаку, виробленому в Європі. Невеликий літак спеціально створений для тривалих перельотів на крейсерській швидкості.
Обоє батьків Резерфорд є сертифікованими пілотами, тому вона навчилася керувати літаком, коли була дуже маленькою.
Але тільки п'ять років тому Резерфорд по-справжньому усвідомила свою пристрасть до польотів.
Вона сподівається, що її історична подорож надихне інших дівчат та жінок здійснити свої мрії.
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