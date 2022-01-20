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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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19-річна дівчина стала наймолодшою людиною, яка здійснила одиночний навколосвітній переліт

19-річна дівчина стала наймолодшою людиною, яка здійснила одиночний навколосвітній переліт

Київ • УНН

 • 26096 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Британо-бельгійська дівчина-підліток Зара Резерфорд вирушила у п'ятимісячну подорож, пролетівши понад 40 країн і п'ять континентів, ставши наймолодшою людиною у світі, яка здійснила одиночний навколосвітній переліт. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Коли 19-річна дівчина приземлиться в четвер у Бельгії, вона увійде в історію, побивши рекорд наймолодшої жінки, яка поодинці здійснила кругосвітню подорож. Пілотові, який зараз є рекордсменом, Шаесте Вайз, було 30 років, коли вона завершила подорож.

Резерфорд вирушила в свою епічну подорож на Shark Aero, високопродуктивному двомісному надлегкому літаку, виробленому в Європі. Невеликий літак спеціально створений для тривалих перельотів на крейсерській швидкості.

Обоє батьків Резерфорд є сертифікованими пілотами, тому вона навчилася керувати літаком, коли була дуже маленькою.

Але тільки п'ять років тому Резерфорд по-справжньому усвідомила свою пристрасть до польотів.

Вона сподівається, що її історична подорож надихне інших дівчат та жінок здійснити свої мрії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець вперше в історії здійснив навколосвітню подорож

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