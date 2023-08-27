18-я профессиональная победа: Денис Беринчик отстоял титул WBO International
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В восьмой раз Денис Беринчик защитил титул чемпиона WBO International в легком весе. Украинский боксер победил шведа Энтони Йигита. Об этом пишет Суспильне Спорт, передает УНН.
В начале поединка Беринчик начал пробиваться через защиту шведского противника в третьем раунде. Однако первая треть поединка прошла без значительного прорыва из бокса соперников.
Борьба обострилась на середине поединка. Несколько джебов прошло у Дениса в шестом раунде, также обмен ударами соперники устроили в седьмом.
Несколько точных ударов прошли у Беринчика в восьмом раунде. В плотной борьбе действующий чемпион продолжал наседать на соперника и задавать темп поединка.
Открытый бой пошел в заключительном, 12-м раунде, который соперники довели до конца.
Победителя затем определяли судьи. 117-111, 115-113, 116-112 — единогласную победу отдали Беринчику, который остается чемпионом WBO.
Дополнение
Беринчик остается непобежденным в профессиональном боксе — 18 побед в 18 поединках.
Украинец уже третий раз подряд одерживает победу единогласным судейским вердиктом.
По состоянию на август 2024 года Беринчик занимает четвертую строчку в рейтинге легкого веса от WBO. В топ-5 претендентов находятся сразу двое украинцев: экс-чемпион мира Василий Ломаченко — второй.
Напомним
Украинский боксер Александр Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Он одолел британца Даниэля Дюбуа первым нокаутом.