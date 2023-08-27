18-та професійна перемога: Денис Берінчик відстояв титул WBO International
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Увосьме Денис Берінчик захистив титул чемпіона WBO International у легкій вазі. Український боксер переміг шведа Ентоні Їгіта. Про це пише Суспільне Спорт, передає УНН.
На початку поєдинку Берінчик почав пробиватися через захист шведського супротивника в третьому раунді. Проте перша третина поєдинку пройшла без значного прориву з боксу суперників.
Боротьба загострилася на середині поєдинку. Кілька джебів пройшла в Дениса у шостому раунді, також обмін ударами суперники влаштували в сьомому.
Кілька влучних ударів пройшли в Берінчика у восьмому раунді. За щільної боротьби чинний чемпіон продовжував насувати на суперника й задавати темп поєдинку.
Відкритий бій пішов у заключному, 12-му раунді, який суперники довели до кінця.
Переможця відтак визначали судді. 117-111, 115-113, 116-112 — одностайну перемогу віддали Берінчику, який залишається чемпіоном WBO.
Доповнення
Берінчик залишається непереможеним у професійному боксі — 18 перемог у 18 поєдинках.
Українець вже третій раз поспіль здобуває перемогу одностайним суддівським вердиктом.
Станом на серпень 2024 року Берінчик посідає четверту сходинку в рейтингу легкої ваги від WBO. У топ-5 претендентів перебувають одразу двоє українців: ексчемпіон світу Василь Ломаченко — другий.
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