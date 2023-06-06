18-летний парень впал в кому после ДТП с дочерью актера пореченкова в москве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. 18-летний парень впал в кому после ДТП с дочерью михаила пореченкова в москве. Девушка ехала на "Мерседесе" и врезалась в его скутер, информирует Telegram-канал Baza, передает УНН.
Детали
ДТП произошло в селе толстопальцево. мария пореченкова за рулем "Мерседеса" столкнулась со скутером, которым управлял 18-летний Александр Петровский.
Сама девушка не пострадала — парень получил переломы ключицы, предплечья и бедра, а от удара впал в церебральную кому. С места аварии Александра экстренно доставили в больницу, где у него диагностировали еще и ушиб головного мозга. За жизнь парня сейчас борются врачи.
Добавим
Ярый путинист и по совместительству известный российский актер михаил пореченков поддерживает развязанную кремлем полномасштабную войну против Украины.
Отметим, что МВД и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против пореченкова.