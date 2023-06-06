Детали

ДТП произошло в селе толстопальцево. мария пореченкова за рулем "Мерседеса" столкнулась со скутером, которым управлял 18-летний Александр Петровский.

Сама девушка не пострадала — парень получил переломы ключицы, предплечья и бедра, а от удара впал в церебральную кому. С места аварии Александра экстренно доставили в больницу, где у него диагностировали еще и ушиб головного мозга. За жизнь парня сейчас борются врачи.

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Ярый путинист и по совместительству известный российский актер михаил пореченков поддерживает развязанную кремлем полномасштабную войну против Украины.

Отметим, что МВД и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против пореченкова.