18-річний хлопець впав у кому після ДТП із дочкою актора пореченкова у москві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. 18-річний хлопець впав у кому після ДТП із дочкою михайла пореченкова у москві. Дівчина їхала на "Мерседесі" і врізалася у його скутер, інформує Telegram-канал Baza, передає УНН.
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ДТП сталося у селі толстопальцеве. марія пореченкова за кермом "Мерседесу" зіштовхнулася зі скутером, яким керував 18-річний Олександр Петровський.
Сама дівчина не постраждала — хлопець отримав переломи ключиці, передпліччя і стегна, а від удару впав у церебральну кому. З місця аварії Олександра екстрено доставили до лікарні, де у нього діагностували ще й забій головного мозку. За життя хлопця зараз борються лікарі.
Додамо
Затятий путініст і за сумісництвом відомий російський актор михайло пореченков підтримує розв'язану кремлем повномасштабну війну проти України.
Зазначимо, що МВС та Служба безпеки України порушили кримінальну справу проти пореченкова.