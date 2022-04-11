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177 электрогенераторов из Соединенного Королевства поступило в Украину

Киев • УНН

 • 105549 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украину поступила вторая партия мобильных электрогенераторов, которые Великобритания предоставляет нашему государству для поддержания надежности энергоснабжения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

177 электрогенераторов из Соединенного Королевства поступило в Украину

Детали

Всего Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов, которые будут использованы как государственными, так и коммерческими энергокомпаниями для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий. Генераторы станут резервным источником питания в случае отключения электроэнергии вследствие вражеских обстрелов электросетей и оборудования.

Цитата

"Я искренне благодарен лично Квази Квартенгу, а также всему британскому правительству и компаниям за предоставление этой важной помощи. Одно из главных наших задач - обеспечивать наших граждан, бизнес, Вооруженные силы Украины стабильным энергоснабжением. В то время, когда российские оккупанты уничтожают наши электросети и критическую энергетическую инфраструктуру, эти генераторы станут дополнительной гарантией надежного энергообеспечения украинцев", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

В ближайшее время ожидаются поступления следующих партий мобильных электрогенераторов из Великобритании. Первая партия - 21 генератор - поступила раньше.

Напомним

Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономике. Об этом заявил премьер-министром Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским.

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