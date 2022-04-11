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177 електрогенераторів з Сполученого Королівства надійшло в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає УНН.

177 електрогенераторів з Сполученого Королівства надійшло в Україну

Деталі

Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об‘єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення у випадку відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

Цитата

"Я щиро вдячний особисто Квазі Квартенгу, а також всьому британському уряду і компаніям за надання цієї важливої допомоги. Одне з головних наших завдань - забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні сили України стабільним енергопостачанням. В той час, коли російські окупанти нищать наші електромережі та критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергозабезпечення українців", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ближчим часом очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії. Перша партія - 21 генератор - надійшла раніше.

Нагадаємо

Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економіці. Про це заявив прем'єр-міністром Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу в Києві з Президентом Володимиром Зеленським.

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