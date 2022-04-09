Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною - Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економіці. Про це заявив прем'єр-міністром Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу в Києві з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
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"Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом", - сказав Джонсон.
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Він також повідомив, що Велика Британія хоче надати допомогу з розмінуванням України.
"Для того, щоб позбутися отих мін, пасток, які залишають по собі російські солдати", - зазначив Джонсон.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.
Керівник ВП Андрій Єрмак повідомляв, що розмова президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона була дуже насиченою і конструктивною. Чекати результатів недовго.