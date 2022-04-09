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Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной - Джонсон

Киев • УНН

 • 205374 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономике. Об этом заявил премьер-министром Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной - Джонсон

Цитата

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем", - сказал Джонсон.

Детали

Он также сообщил, что Великобритания хочет оказать помощь с разминированием Украины.

"Для того, чтобы избавиться от этих мин, ловушек, которые оставляют после себя русские солдаты", - отметил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщал, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона был очень насыщенным и конструктивным. Ждать результатов недолго.

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