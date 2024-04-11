170 раз рф обстреляла тепловые электростанции ДТЭК с начала полномасштабного вторжения

Враг продолжает систематически бить по энергетической инфраструктуре. С начала полномасштабного вторжения россияне обстреляли тепловые электростанции ДТЭК уже 170 раз, сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы ДТЭК.

Три страшные даты для украинской энергетики этой весной - 22 марта, 29 марта и теперь 11 апреля. 170 раз с начала полномасштабного вторжения россияне обстреляли тепловые электростанции ДТЭК - говорится в заявлении.

В ДТЭК отмечают, что энергетики продолжают работать, как бы трудно ни было. Восстанавливают повреждения, чтобы и в дальнейшем нести свет в дома.

Дополнение

Российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

Центрэнерго прокомментировал уничтожение Трипольской ТЭС во время массированной ракетной атаки, назвав это "черным днем в истории Центрэнерго".