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17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, День борьбы с бедностью

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня, 17 октября, Всемирный день донорства и трансплантации органов, пишет УНН.

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, День борьбы с бедностью

Первую в мире трансплантацию в современном понимании, то есть имплантацию ткани органа с целью замены функции органа, провел в 1883 году швейцарский хирург, а позже лауреат Нобелевской премии Теодор Кохер. Он осуществил трансплантацию щитовидной железы.

В 1954 году американский хирург и еще один будущий нобелевский лауреат Джозеф Мюррей осуществил удачную пересадку почки. Донором для морского пехотинца Ричарда Херрика стал его однояйцевый брат-близнец Рональд Херрик.

В 1967 году в ЮАР хирург Кристиан Барнард осуществил первую в мире пересадку сердца. Пациент прожил после этого всего 18 дней, но эта операция дала важный толчок в развитии трансплантологии, и сейчас пересадки сердца и многих других органов являются обычным явлением.

По данным Минздрава, в 2022 году в Украине врачи провели на 20% больше операций по трансплантации органов, чем в 2021-м. В прошлом году сделали 384 трансплантации, а в позапрошлом году — 313.

Кроме того, увеличивается процент трансплантаций органов от умершего донора: от 53,7% в 2021 году до 55% в 2022-м.

Постепенно в Украине растет количество желающих стать донорами органов посмертно.
По данным Международного реестра трансплантации, пожертвовать органы после смерти в 2022 году в Украине согласились 4,77 человека в расчете на миллион населения. Для сравнения, в 2020-м эта цифра составляла 0,25. В США в прошлом году этот показатель достиг 44,5, а в Испании — 46,03.

С 1992 года по инициативе Генассамблеи ООН 16 октября отмечается Международный день борьбы с бедностью.

По статистике, около 750 миллионов человек живут за чертой бедности. Около 10% населения мира находятся в нищете и фактически не имеют доступа к медицинским услугам, образованию, санитарии. На каждые 100 мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, живущих в бедности, приходится 122 женщины этой же возрастной категории.

По прогнозам, к 2030 году количество детей, живущих в нищете возрастет до 160 миллионов.

С 1991 года в США в третий вторник октября начали отмечать День фармацевта (аптекаря). Постепенно событие стало популярным в многих странах мира.

Фармацевты не только реализуют лекарства, но также создают их и исследуют, проверяют качество, обеспечивают правильное хранение и использование, разрабатывают инструкции по применению.

Еще 16 октября — это Всемирный день травм.

Событие было основано в 2011 году с целью привлечь внимание общества к причинам и последствиям травм, является усиление осведомленности взрослых и детей о том, как можно снизить риск травматизма и уменьшить вероятность летальных исходов.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Космы и Дамиана.

Братья-близнецы Косма и Дамиан жили в III веке, занимались врачебным делом и проповедовали учение Иисуса Христа.

Во время усиления гонений на христиан Косму и Дамиана арестовали, и после жестоких пыток казнили.

Именины 17 октября празднуют Демьян, Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий.

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