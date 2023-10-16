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17 жовтня: Всесвітній день донорства та трансплантації органів, День боротьби з бідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні, 17 жовтня, Всесвітній день донорства та трансплантації органів, пише УНН.

17 жовтня: Всесвітній день донорства та трансплантації органів, День боротьби з бідністю

Першу у світі трансплантацію в сучасному розумінні, тобто імплантацію тканини органу з метою заміни функції органу, провів у 1883 році швейцарський хірург, а пізніше лауреат Нобелівської премії Теодор Кохер. Він здійснив трансплантацію щитоподібної залози.

У 1954 році американський хірург і ще один майбутній нобелівський лауреат Джозеф Мюррей здійснив вдалу пересадку нирки. Донором для морського піхотинця Річарда Херріка став його однояйцевий брат-близнюк Рональд Херрік.

У 1967 році у ПАР хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі пересадку серця. Пацієнт прожив після цього лише 18 днів, але ця операція дала важливий поштовх у розвитку трансплантології, і нині пересадки серця та багатьох інших органів є звичним явищем.

За даними МОЗ, у 2022 році в Україні лікарі провели на 20% більше операцій з трансплантації органів, ніж 2021-го. Торік зробили 384 трансплантації, а позаторік — 313.

Крім того, збільшується відсоток трансплантацій органів від померлого донора: від 53,7% у 2021 році до 55% у 2022-му.

Поступово в Україні зростає кількість бажаючих стати донорами органів посмертно.
За даними Міжнародного реєстру трансплантації, пожертвувати органи після смерті у 2022 році в Україні погодилися 4,77 людини в розрахунку на мільйон населення. Для порівняння, у 2020-му ця цифра становила 0,25. У США торік цей показник досяг 44,5, а в Іспанії — 46,03.

З 1992 року за ініціативи Генасамблеї ООН 16 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю.

За статистикою, близько 750 мільйонів людей живуть за межею бідності. Близько 10% населення світу знаходяться у злиднях і фактично не мають доступу до медичних послуг, освіти, санітарії. На кожні 100 чоловіків у віці від 25 до 34 років, що живуть в бідності, припадає 122 жінки цієї ж вікової категорії.

За прогнозами, до 2030 року кількість дітей, які живуть у злиднях зросте до 160 мільйонів.

З 1991 року в США у третій вівторок жовтня почали відзначати День фармацевта (аптекаря). Поступово подія стала популярною у багатьох країнах світу.

Фармацевти не тільки реалізують ліки, але також створюють їх і досліджують, перевіряють якість, забезпечують правильне зберігання і використання, розробляють інструкції із застосування.

Ще 16 жовтня — це Всесвітній день травм.

Подія була започаткована у 2011 році з метою привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, є посилення обізнаності дорослих та дітей про те, як можна знизити ризик травматизму та зменшити вірогідність летальних випадків.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Косми і Даміана.

Брати-близнюки Косма та Даміан жили у ІІІ столітті, займалися лікарською справою та проповідували вчення Ісуса Христа.

Під час посилення гонінь на християн Косму та Даміана арештували, і після жорстоких катувань стратили.

Іменини 17 жовтня святкують Дем’ян, Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.

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