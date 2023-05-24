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17 человек в Южной Африке и еще 9 в Зимбабве погибли от холеры

17 человек в Южной Африке и еще 9 в Зимбабве погибли от холеры

Киев • УНН

 • 620278 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. По меньшей мере 17 человек умерли в результате вспышки холеры в городке Хамманскраал вблизи столицы Южной Африки Претории, сообщили власти страны, пишет AP News, передает УНН.

Детали 

Количество жертв возросло с 10 летальных случаев до 17, о которых местные органы здравоохранения сообщили в начале этой недели.

Власти сообщили, что выявлено еще 29 лабораторно подтвержденных случаев холеры, а 67 человек были госпитализированы в больницу из-за желудочно-кишечных инфекций.

Органы здравоохранения еще не подтвердили точный источник вспышки холеры, но причиной ситуации считают плохое управление сточными водами и нестабильность местного самоуправления в столице Южной Африки. Муниципалитет города Тшване, который охватывает Преторию и прилегающие территории, имел по меньшей мере пять разных мэров после того, как правящая партия Африканского национального конгресса потеряла контроль на выборах в местные органы власти в 2016 году.

Завод водоснабжения в Претории, который отвечает за управление сточными водами в значительной части Хамманскрааль, нуждается в срочной модернизации, стоимость которой оценивается примерно в 130 миллионов долларов, и не функционирует должным образом годами, сказал мэр города.

В то же время органы здравоохранения Зимбабве подтвердили 9 недавних смертей в дополнение к 28 летальным случаям от холеры, о которых заявили в феврале. Министерство здравоохранения сообщило, что зарегистрировало 1404 случая подозрения на холеру и 359 случаев лабораторно подтвержденных.

В этом году в стране Малави сообщили, что более 1000 человек умерли в результате широкомасштабной вспышки, которая началась в марте 2022 года. Это худшая вспышка холеры в Малави за 20 лет, по словам ВОЗ, с более чем 36 000 случаев.

Справочно 

Южная Африка является последним южноафриканским государством, пережившим вспышку холеры после смертей в соседних Зимбабве и Малави в этом году. В феврале Всемирная организация здравоохранения заявила, что случаи холеры в Африке растут экспоненциально на фоне глобального всплеска. По меньшей мере 12 африканских стран сообщили о вспышках холеры в этом году.

В соседнем Зимбабве, стране с историей смертельных вспышек холеры, власти говорят, что столица Хараре превращается в эпицентр нынешней вспышки. Жители некоторых пригородов месяцами обходились без водопроводной воды, что заставляло их копать неглубокие колодцы и скважины, которые были загрязнены неочищенными сточными водами, вытекающими из прорванных труб.

Случаи холеры в Африке объясняют местными проблемами санитарии, а также климатическими факторами, такими как циклоны и наводнения, которые недавно поразили части южной Африки, а также глобальной нехваткой вакцин против холеры.

Напомним 

ООН попердила, что один миллиард людей в 43 странах рискует заболеть холерой. 

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