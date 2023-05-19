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Один мільярд людей ризикує захворіти на холеру - попередження ООН

Один мільярд людей ризикує захворіти на холеру - попередження ООН

Київ • УНН

 • 833525 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Один мільярд людей у 43 країнах ризикує захворіти на холеру — «пандемію, яка вбиває бідних», — попри те, що профілактика та лікування відносно прості, попередила в п'ятницю Організація Об'єднаних Націй, інформує УНН.

Деталі

ООН назвала перспективи похмурими, заявивши, що вона не має ресурсів для боротьби зі спалахами, і чим більше часу потрібно, щоб розпочати боротьбу, тим гіршою буде ситуація.

«За оцінками ВООЗ, мільярду людей у 43 країнах загрожує небезпека захворювання на холеру», — заявив менеджер з надзвичайних ситуацій агентства охорони здоров'я ООН із глобального реагування на холеру Генрі Грей.

Цього року про спалахи холери повідомили 24 країни, порівняно з 15 країнами, до середини травня минулого року.

Грей звинуватив у зростанні кількості випадків бідність, конфлікти та зміну клімату, а також викликані ними переміщення населення, які позбавляють людей безпечніших джерел їжі та води, а також медичної допомоги.

Холерою заражаються від бактерії, яка зазвичай передається через заражену їжу або воду. Хвороба викликає діарею та блювання і може бути особливо небезпечною для маленьких дітей. Хоча холера може вбити протягом кількох годин, її можна лікувати за допомогою простої пероральної регідратації та антибіотиків у більш тяжких випадках. Але багато людей не мають своєчасного доступу до такого лікування.

Спалахам можна запобігти, забезпечивши доступ до чистої води та покращивши епіднагляд. Але брак коштів для швидкого реагування коштуватиме життя, яке можна було б врятувати, вказав Грей.

"Загальне рішення - це довгострокові інвестиції в інфраструктуру стічних вод", - додав він.

Минулого року було виготовлено близько 36 мільйонів доз вакцини проти холери, але вона не вважається привабливим продуктом для виробників, оскільки в багатих країнах фактично немає ринку збуту.

За словами Грея, замість двох повних доз одержувачам видається лише одна, «щоб спробувати розкрутити її».

Захворюваність на холеру неухильно знижувалася протягом 10 років, але у 2021 році ця тенденція змінилася на протилежну. Найбільш сильно постраждалими країнами цього року є Малаві та Мозамбік. Ще дев'ять країн вважаються «гострою кризою»: Бурунді, Камерун, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Сирія, Замбія і Зімбабве.

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